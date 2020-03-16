16.03.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
День Победы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Это будет очень необычный парад» – Пушилин рассказал о подготовке ко Дню Победы




Донецкая Народная Республика подойдёт со всей ответственностью и серьёзностью к подготовке празднования 75-летия Дня Победы.

Заявление главы ДНР Дениса Пушилина процитировал его официальный сайт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас 2020 год объявлен Годом Великой Победы. Также, парад, как и в предыдущие годы, у нас пройдет, но он будет более масштабным и интересным. Не хочу забегать вперед, но это будет необычный парад.

Что касается других событий – весь год будет очень насыщенным. В процессе участвуют и общественные движения, и молодежные организации.

Мы делаем все возможное, чтобы память о Великой Победе продолжала жить и в следующих поколениях.

Если мы допустим просто мысль о том, что этому можно уделять недостаточно серьезное внимание, то мы потеряем свою сущность, просто растворимся как народ.

Не бывает будущего без фундамента прошлого. Мы свою историю знаем и чтим», – подчеркнул глава республики.

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