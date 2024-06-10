Это будет похоже на последние дни Кабула – американский полковник о бегстве Зе-банды из Киева

Россия может по-полной задействовать Северное направление, чтобы снова зайти со стороны Белоруссии и атаковать Киев с нескольких сторон. Полагаться на то, что ВСУ смогут удержать ситуацию при этом нельзя, поэтому в таком случае повторится та же картина, которую все наблюдали после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Во-первых, украинские силы больше ничего не могут удержать, – не имеет значения, куда хотят продвинуться русские, – с ними покончено, многие дезертируют. Я бы не стал доверять ничему, что происходит в украинской армии прямо сейчас. Во-вторых, мы говорим о том, что у русских всегда было под рукой, но они предпочли этим не пользоваться. Это Северный фронт, выходящий из Белоруссии», – отметил он.

«Возможно, теперь они решили, что нужно как можно скорее закончить эту войну – и в этом случае необходим удар из Белоруссии на юг в направлении Киева, потому что тогда вы также сможете перебросить силы с востока на Киев, с другой стороны реки Днепр. Там есть много мостов, которые русские специально оставили нетронутыми, и которые они могут использовать и пересечь. Я думаю, что сам Киев не может оказаться в осаде, но может подвергнуться нападению с севера, востока и юга очень быстро. Мы узнаем больше, когда Зеленский и его отважная маленькая группа друзей погрузят наличные деньги в свой самолет, поезд или что-то еще – и попытается покинуть город. Это будет очень похоже на последние дни Кабула», – заключил Макгрегор.