Это будет последнее наступление в истории Украины – Матюшин

Владимир Гладков .  
20.04.2023 18:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ подготовят для грядущего наступления порядка 200 тысяч личного состава, все имеющиеся боеприпасы и технику, чтобы «завалить мясом» позиции российских войск.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ подготовят для грядущего наступления порядка 200 тысяч личного состава, все имеющиеся боеприпасы и...

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«Конечно, попытки контрнаступления будут. Они делают большой упор на некоторое «Вундерваффе», которое будет им поставлять Запад.

Но если оно и будет происходить, то это будет заваливание наших позиций мясом. Они скопили довольно большое количество силы, до 150-200 тысяч человек, в общей сложности. И только под Артёмовском 80 тысяч.

В условиях отсутствия авиации и снарядов, потому что уже сейчас мы выпускаем в три раза больше, создадутся некоторые украинские ударные кулаки, в которые стянут всё, что возможно.

С второстепенных участков фронта стянут БК, проведут артподготовку, и кинут просто мясо в очередную мясорубку. Туда, где удастся завалить мясом, туда и кинут последние резервы», – сказал Матюшин.

Он уверен, что готовящееся масштабное наступление станет последним в истории украинского государства, поскольку после него у киевского режима не останется сил на продолжение войны.

«Поэтому уже сейчас можно предположить, что если пойдёт контрнаступление, то это будет последнее контрнаступление в истории Украины. Потому что все ресурсы соберутся, на определённых участках фронта соберутся практически всё БК, техника.

Скопится огромное количество людей, которые в условии отсутствия артиллерии и техники просто пойдут на убой как мясо», – добавил военкор.

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