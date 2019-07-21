21.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Одесса, Украина
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Это будет позор: Одесса может завести Гончаренко в новую Раду

Считающийся образцом политической проституции и глумившийся над погибшими в одесском Доме профсоюзов Алексей Гончаренко может попасть в новую Верховную Раду, избравшись на мажоритарном округе в Одессе, где применялись сомнительные технологии.

Об этом в своем блоге пишет редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Алексей Гончаренко, по всей видимости, получит свой мандат.

Накануне выборов он отставал от своего главного конкурента, адвоката Муконина от «Слуги народа», примерно на 6%. Однако у него есть актив: примерно 12 тысяч скупленных по 1500 гривен голосов, что даст ему, по всей видимости, порядка 8%.

Факт скупки задокументирован, в том числе и полицией, кроме того, его покажет статистический анализ. Однако, по нашей информации, Муконин не будет пытаться оспорить результаты выборов – по крайней мере, в центральном руководстве «Слуги народа» пока критически воспринимают все инициативы такого рода с мест (а они есть не только по Одесской области), дабы не ставить под сомнение результаты  выборов в целом.

Впрочем, там, опять же, ориентируются на общие результаты социологии по мажоритарщикам, сделанные накануне выборов. А, как показывает пример Гончаренко, на практике всё может выйти по-другому», – сообщает Ткачев.

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