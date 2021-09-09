«Это будет прорыв» – Лукашенко прибыл в Москву и заговорил лозунгами

09.09.2021 19:16 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыль в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президенты объявили, что они намерены окончательно обсудить интеграционные программы в рамках Союзного государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всему, по некоторым ключевым направлениям действительно эксперты договорились, нам нужно сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам. И дать возможность правительствам в самое ближайшее время, завтра даже они уже собираются в Минске, финализировать некоторые из этих договорённостей. То, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем в преддверии парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет. Я очень рад вас видеть и надеюсь, мы сегодня как следует поработаем», – аккуратно формулировал Путин.

«У нас работы осталось меньше, чем в прежние наши встречи. Они длились по 5-8 часов. Тогда на приходилось, как бульдозерам расчищать дорогу для правительств и экспертов. Они все время натыкались на проблемы, которые не могли разрешить», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что работа велась «по требованию народа», который критиковал власти за отсутствие динамики развития Союзного государства.

«Мы решили отреагировать и начертили более 30 дорожных карт. Схематично представили. Потом, работая над этими картами, пришли к выводу (больше года назад), что нам нужны конкретные планы, а уже не какие-то схемы, и мы перешли на союзные программы. И вот сегодня получилось, что мы готовы обсудить уже на последней стадии 28 программ. Это очень много.

Это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами (может быть, в конце октября), примем окончательно эти программы», – сказал Александр Лукашенко.

«Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали», – подчеркнул белорусский президент.

По его словам, согласование интеграционных программ не связано с предстоящими в России парламентскими выборами.

«При чем тут выборы? Ну, если мы что-то хорошее сделали, пусть это будет подарок к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит. Ну людям виднее, поэтому чего тут, мы двигаемся как и все цивилизованные страны. Только вместе, только в союзе, родные государства, близкие народы. Практически единый народ: от одного корня – и русские, и белорусы. Мы делаем свое дело, а они уже пускай нас оценивают», – подытожил Лукашенко.