Это будут не миротворцы, а полноценные войска НАТО – экс-глава Минобороны Британии
Западные страны могут отправить на Украину свои войска лишь после того, как получат гарантии безопасности и поддержку со стороны США. Это должно быть распространение 5-й статьи НАТО на весь контингент.
Об этом в эфире видеоблога War & Politics заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы, конечно, довольно значительные. Мы вторые по величине расходов в Европе, или самые большие в НАТО после Америки. И когда дело доходит до группировок, конечно, такие люди, как я, которые были министрами обороны, всегда хотят, чтобы таких группировок было больше.
Например, у нас есть силы быстрого реагирования с Францией, которые могут очень быстро перебросить 10 тысяч солдат. Мы ищем поддержку от всех европейских государств, которые в конце концов должны быть заинтересованы в обеспечении мира в Европе.
Поэтому мы ожидаем, что все внесут свой вклад. Но опять же никто из нас пока не видел деталей соглашения, потому что его еще нет. Так что единственный способ, которым британский премьер-министр мог бы отправить войска, это если бы ситуация с безопасностью была должным образом согласована и гарантирована. Конечно вы знаете, что это не должно быть похоже на миротворческую операцию, когда вы убегаете при первых признаках опасности или чего-то подобного…», – рассуждал он.
«Это должна быть настоящая военная сила. Мы являемся членами НАТО, и к нам присоединятся Франция и Великобритания, европейские страны, которые входят в НАТО. Нападение на наши войска, на мой взгляд, должно быть расценено как нарушение пятой статьи.
Другими словами, это будут наши войска, то есть войска НАТО. Если наши войска будут атакованы, это будет считаться нападением на все страны, независимо от того, кто это будет, француз, британец или представитель любой другой национальности. Это должно быть коллективное решение!», – вещал Шаппс.
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