22.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Это был адекватный ответ» – Пушилин об уничтоженных огневых точках ВСУ


Войска получили соответствующие приказы и будут адекватно отвечать на все провокации ВСУ, выполняя основную задачу: не допустить ранений и гибели людей, а также разрушений инфраструктуры.

Об этом по видеосвязи Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние сутки мы можем говорить о том, что противник попытался совершить провокационные действия, которые вылились в провокационные обстрелы населённого пункта, в частности, Верхнеторецкое.

Подразделениями УНМ огневые точки противника были выявлены и, согласно существующего приказа, эти точки были уничтожены. Так же в населённом пункте Ленинское был запущен снаряд ПТУР и так же своевременно точка обстрела была вычислена, так же точка была подавлена», – рассказал Пушилин.

«Это адекватный ответ на действия ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Ровно так, как заявлял я, ровно так, как заявлял мой коллега Леонид Пасечник. Войска получили соответствующие приказы и будут адекватно отвечать на все провокации, и наша задача – не допустить сейчас ранения, гибели, разрушений инфраструктуры. Это первоочередная задача, которую мы выполняем», – добавил глава ДНР.

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