Это был дипломатический просчёт: главный противник России даже не НАТО – Бабич

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Основным противником России является не НАТО, а ЕС, природа которого куда более антироссийская.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель Дмитрий Бабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что у нас происходило в течение последних лет двадцати? Наши европеисты прям влюбились в Меркель, и профессионалы, которые должны были нас предупреждать об этих опасностях, говорили, что Меркель нас любит. А народ у нас тоже немножко упрощённо понимал жесты Путина. Когда Путин дарил цветы Меркель, он прекрасно понимал, что это противник, но при этом вёл себя достаточно вежливо. С противниками Путин подчёркнуто вежлив», – сказал Бабич.