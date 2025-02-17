Это был дипломатический просчёт: главный противник России даже не НАТО – Бабич

Максим Столяров.  
17.02.2025 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Основным противником России является не НАТО, а ЕС, природа которого куда более антироссийская.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель Дмитрий Бабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основным противником России является не НАТО, а ЕС, природа которого куда более антироссийская. Об...

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«Что у нас происходило в течение последних лет двадцати? Наши европеисты прям влюбились в Меркель, и профессионалы, которые должны были нас предупреждать об этих опасностях, говорили, что Меркель нас любит.

А народ у нас тоже немножко упрощённо понимал жесты Путина. Когда Путин дарил цветы Меркель, он прекрасно понимал, что это противник, но при этом вёл себя достаточно вежливо. С противниками Путин подчёркнуто вежлив», – сказал Бабич.

«Но почему наши специалисты и МИД лет пятнадцать проталкивали эту теорию, что расширение НАТО – плохо, а расширение ЕС – якобы хорошо. И даже была такая формула, что надо поощрять ЕС, представляя это как альтернативу НАТО.

Но теперь-то мы видим, что главный враг – Евросоюз. Это он накладывает санкции. Это в рамках ЕС собираются деньги для помощи киевскому режиму.

Мне кажется, в этом плане нужно проводить работу. Не надо люстраций и наказаний, просто не надо ничего забывать. Формула «Европейцы прекрасны, американцы просто их заставляют», абсолютно неверная», – добавил он.

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