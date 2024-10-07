Во времена Минских соглашений на украинские нацистские батальоны в Донбассе не распространялись никакие ограничения в плане прекращения огня или наступательных действий.

Об этом на канале Ukrainian Experts Talks заявил воюющий с 2015 года боевик созданной запрещённым в РФ «Правым сектором» Украинской добровольческой армии с позывным «Жорж», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как ездили «бичи» на Север на вахты, на лето можно было приехать на Донбасс, спокойно себе повоевать, а на зиму в основном боевые действия затихали, погода портилась, и можно было ехать хоть в Киев, хоть в Нью-Йорк. Мне это нравилось. До 2022 года я практически зимой никогда не воевал, неудобно было, а летом на Донбассе был кайф! Поскольку я был артиллерист-миномётчик, мой любимый калибр был 120 мм, мы были самым мощным оружием, какое можно было применять. Танки, ствольную артиллерию применяли раз в полгода, а основной наимощнейшей силой войны было как раз моё оружие. Все мои добровольцы этим пользовались. Дополнительный фактор – когда официально нельзя было воевать солдатам ВСУ, мы, добровольцы, как неформалы, как пираты – включались тогда на полную мощность», – откровенничал «правосек».

«С 2015 года после дебальцевской трагедии, мы не сдали ни одного квадратного километра. Или находились в состоянии стационарной войны, или даже немного наступали. Все операции, в которых принимали участие мы, добровольцы «Правого сектора» УДА, понемногу, понемногу отгрызали и отгрызали территории. В принципе, в этом мы видели наш персональный смысл и интерес – понемногу забирать территорию. Какие ставились планы высшего военного руководства, это надо у них спрашивать. Ясно, что не ставились глобальные задачи, как прорыв фронта, удар, проход в Крым, заход на территорию РФ, но мы и наши командиры – нас постоянно готовили к тому, что это всего-навсего прелюдия», – вспоминал «Жорж».