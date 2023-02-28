«Это был отвлекающий маневр»: В Думе объяснили правильность отступления из-под Киева

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Если бы российская армия не отступила из-под Киева, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей после турецких переговоров о «де-эскалации», то такой угрозы российским территориям, которая создалась сегодня, не было бы.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очевидно, что, если бы мы не ушли из-под Киева, то сейчас никто бы, очевидно, не говорил про то, что будут нападать на Крым. Об этом сейчас говорят Соединенные Штаты, Великобритания, об этом все говорят в Офисе президента, об этом говорит Зеленский. Анонсируют наступление на Крым летом, они анонсировали его весной, сейчас говорят, что весной не получится – распутица, да и техника не подойдет, будем нападать летом. Но, понятно, что если бы мы не ушли из-под Киева, то они бы думали о том, как бы мы там не взяли Киев, не замкнули кольцо вокруг Киева и так далее. Если бы мы не ушли из-под Херсона, то сейчас бы не было таких тревожных новостей из Приднестровья, потому что там чуть меньше 200 километров, если брать от линии фронта до границы Приднестровья. По крайней мере, нависали бы над тылами ВСУ, было бы давление. Если бы мы не ушли из-под Харькова, сейчас бы не обстреливали Белгород. Потому у каждой этой передислокации есть какие-то плюсы, но есть и минусы, как в политике», – заявил Царев.

При этом депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что у России изначально не было планов брать Киев. Об этом он заявил в интервью видеоблогу Дианы Кади:

«То, что нужно было изобразить некий поход на Киев – теми силами, которые сейчас, мы видим, там участвовали, мы понимаем, что Киев взять было невозможно. И даже пол Киева взять было невозможно. Понятно, что это был отвлекающий маневр. Не блицкриг, а именно отвлекающий маневр, который должен был создать у противника впечатление, что его захватывают, что там есть какое-то главное направление удара, или, по крайней мере, руководству страны грозит опасность, руководство начинает срочную эвакуацию, вывоз денег, ценностей, и пока оно занимается этим, ему некогда управлять армией. То есть, это действительно правильный подход».