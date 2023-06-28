«Это был только первый акт» – историк о мятеже Пригожина

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История с мятежом Евгения Пригожина ещё не закончилась – и будет иметь далеко идущие последствия, возможно, крайне опасные для России.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это была первая серия, первый акт, и развязки ещё следует ожидать. Есть многое, чего мы не знаем, в том числе приводных механизмов всего того, что произошло. В этом смысле оценка ещё впереди, мы ещё подождём. Но мы можем проводить определённые параллели. О них надо порассуждать, вспомнить, к чему они приводили, и к каким последствиям в том числе», – рассуждал Багдасарян.

По его мнению, в российских СМИ совершенно напрасно сравнивают марш ЧВК с событиями февраля и октября 1917 года.

«Мне вспоминается Римская империя времени упадка, когда Цезарь не перешёл Рубикон, не распустил легионы, а потом легионы диктовали свою волю, свергали императора за императором буквально за то, что задерживали заработную плату. Это был период власти легионов. Эпоха упадка Римской империи – это власть легионов, тех самых наёмников, ЧВК эпохи Античности. И в этом отношении очень не хотелось бы, чтобы мы открыли этот Ящик Пандоры, и начинается эпоха легионов», – сказал историк.

Багдасарян считает, что больше всего выходка Евгения Пригожина похожа на Корниловский мятеж августа 1917 года.

«Параллели просто один к одному – военные неудачи, на их фоне назначается новый главкомверх Корнилов, героический человек, весь в орденах. Но тут немцы наступают, берут Ригу. Виноваты министры Временного правительства. Корнилов ведёт войска на Петроград, а не на Ригу. Причём требования – расправиться с министрами, ввести военно-полевые суды, искоренить крамолу. Какие-то переговоры и что-то неявное было в отношении с Керенским, и он не дошёл до Петрограда 120-140 километров. Остановили, были переговорщики. А потом проходит два месяца, и происходит Октябрьская революция. Потому что всем ясно, что Корнилосвкий мятеж был как индикатор исчерпанности режима Временного правительства», – добавил историк.