«Это был троллинг Украины и воинственных европейцев» – политолог о «развороте» Трампа

Украина и прочие сочувствующие, возрадовавшиеся «развороту» США, очень зря принимают слова Дональда Трампа за чистую монету.

Об этом на канале признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выступление Трампа – это фактически такой троллинг и Украины, и его европейских коллег. Когда он сказал – ну, Украина же может воевать, она может не только освободить, но пойти ещё дальше. Россия – это же бумажный тигр – сказал, напоминая слова, которые были сказаны в своё время Борисом Джонсоном относительно России.

Я уверен, что ЕС и НАТО помогут. Но нигде не сказал, что США включатся в борьбу и будут поддерживать Украину. Более того, его позиция неизменна – это война не США, а Байдена. Он не высказался за санкции против России.

Более того, уже после встречи Трампа и Зеленского, состоялась встреча Рубио и Лаврова, во время которой они обсудили ряд вопросов и оба вышли абсолютно довольные. [После таких эмоций и страстей!] – в том-то и дело.

В России умеют читать, прочитывать слова. В отличие от Украины, которая восприняла спич Трампа за чистую монету… Никакого разворота. Более того, Трамп абсолютно верен своей позиции: хотите воевать – воюйте без нас, хотите оружие – мы его вам продадим, но не дадим», – рассуждал Бондаренко.