«Это был тяжёлый день» – Донецк посетил друг Чулпан Хаматовой

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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак привёз в Донбасс народного артиста РФ Евгения Миронова, недавнего сценического партнёра и соратника по благотворительной деятельности Чулпан Хаматовой. Они посетили столицу ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе визита актёр посетил Республиканскую детскую клиническую больницу, где пообщался с родителями и детьми из освобожденных от украинской оккупации населенных пунктов. Также Турчак и Миронов побывали на месте артиллерийского удара по жилому дому в Будённовском районе Донецка, где погибла 14-летняя девушка.

«Мне было важно сюда приехать самому. Сейчас такой вал информации со всех сторон, но когда ты приезжаешь сюда и видишь всё своими глазами, совсем другое дело. Вчерашний день, наверное, один из самых тяжёлых дней моей жизни, потому что я увидел людей, которые всё это пережили. Я увидел и жителей и увидел врачей, фантастических абсолютно людей, которые приезжают из разных точек. Из Сибири, в том числе, вчера было два парня. Я увидел детей в больницах, которые пострадали… У нас есть фонд «Жизнь в движении», центр протезирования, который уже давно оказывает помощь детям либо пострадавшим, либо родившимся с таким изъяном. И у нас на попечении десять людей с ДНР и ЛНР. Я здесь задавал вопросы специалистам, нужна ли какая-то помощь, сказали – нужна. Надеюсь, что мы, чем можем, поможем», – сказал актёр.

Также Евгений Миронов сообщил, что ко Дню защиты детей он и его команда дадут два спектакля для юных жителей республик Донбасса, а в скором времени вернутся в Донецк с ещё несколькими постановками.

Примечательно, что Евгений Миронов в марте текущего года стал одним из инициаторов коллективного письма театральных деятелей против спецоперации РФ на Украине.

Визит артиста скептически прокомментировал писатель и политик Захар Прилепин. Он предположил, что такими темпами до Донбасса доберётся и постоянная участница антироссийских митингов на фоне украинских флагов в Латвии актриса Чулпан Хаматова.

«Ну ок. Язвить не станем. Думаю, дойдёт и до того, что Чулпан привезут. Ну, пусть привезут. Она хорошая актриса. Но пусть уж, когда начнут фильмы про ополченцев снимать, Миронов хотя бы не играет там ополченцев, а Хаматова – ополченок. Можно мятущуюся интеллигенцию им сыграть. Это у них точно получится Никакой новой культуры, как мы видим, государство решило не создавать, а эту перестроить. Ладно, хоть так. Главное, чтоб Филипп Киркоров «Вставай, страна огромная» теперь не начал петь. С него станется», – написал Прилепин в своём Telegram-канале.