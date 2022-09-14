«Это был важный шаг»: НАТО благодарит Сербию за антироссийскую резолюцию

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В Североатлантическом альянсе считают Сербию своим важным и ценным партнером.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью в интервью Tanjug заявила посол США в НАТО Джулиан Смит.

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«Мы с нетерпением ждем возможности найти новые способы сотрудничества. Я думаю, что нас интересуют идеи Сербии о том, как укрепить эти отношения», – сказала дипломат.

По ее словам, на саммите в Мадриде Россия была обозначена как главная угроза глобальной безопасности.

На вопрос, как она видит ситуацию на Западных Балканах в контексте конфликта на Украине, Смит ответила, что «на саммите НАТО в конце июня альянс представил новую стратегическую концепцию, и что США в значительной степени является главной точкой этой концепции».

«В этом году мы потратили много времени на российскую войну в Украине. В стратегической концепции также подчеркивается важность Балкан, важность мира и стабильности и дальнейшей работы над этим. По этой причине в предыдущие два дня регион посетила небольшая делегация послов стран НАТО, и нам очень понравился наш визит», — подчеркнула посол.

Она добавила, что в НАТО очень ценят решение Сербии проголосовать за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающей проведение спецоперации России на Украине.

«Это был важный шаг, мы ценим решение Сербии в тот момент поддержать Запад и Украину в борьбе за территориальную целостность и государственный суверенитет. Я надеюсь, что в будущем мы продолжим сотрудничать с нашими друзьями в Сербии в решении этой задачи. Мы прекрасно осведомлены об их евроатлантических устремлениях и надеемся, что продолжим сотрудничество по нашим общим ценностям и по этой войне в Украине», – отметила Смит.

Она уклонилась от прямого ответа на вопрос, как отреагирует KFOR в случае дальнейшей эскалации в Косово и Метохии, сказав лишь, что у миссии есть все необходимое для успешного выполнения своей работы.

«Позвольте мне сказать, что Сербия является важным партнером в этой миссии KFOR, и мы рассчитываем на ее укрепление в ближайшие недели и месяцы», — резюмировала посол.