«Это была большая ошибка»: в Киеве плачутся о крахе наступательных надежд

Вадим Москаленко.  
22.06.2023 08:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Украине многие ожидали больших и стремительных результатов от наступления ВСУ, а теперь им приходится сталкиваться с жестокой реальностью.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине многие ожидали больших и стремительных результатов от наступления ВСУ, а теперь им...

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«И у нас, и на Западе весной сильно перевесили планку, что мы за несколько месяцев всё освободим. Весной не надо было заниматься этим шапкозакидательством и истерией, что мы всё быстро освободим. Это была огромная ошибка, это была эмоция, стремление настроиться на победу, убедить всех в победе.

И было желание, которое кем-то выдавалось за реальность, что мы такие сильные, а Россия такая слабая, и всё будет быстро. На самом деле и на Западе такие настроения были», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что украинскому военному руководству приходится скрывать реальные потери ВСУ.

«У нас руководство вооружённых сил минимально информирует о результатах боевых действий, не даёт информации о потерях, чтобы не дать врагу информации насколько эффективными являются его действия. Это большое пожелание нашего военного руководства», – подытожил политолог.

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