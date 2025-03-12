«Это была демонстрация» – Зеленский о соглашении на перемирие
Киев пошёл на условия США в надежде убедить весь мир в миролюбивости Украины.
Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никто из нас не верит русским, мы это проходили. Но мы играться с нарративом, что мы не хотим окончания войны, с теми нарративами, которые есть у России, и распространяются по всему миру, играться мы не будем. Я настроен очень серьёзно, для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел.
Чтобы американцы это видели и чувствовали. И чтобы Европа, все были именно в союзе с тем, что нужно сделать всё, чтобы принудить Россию к окончанию этой войны. Поэтому моя реакция была: мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона», – сказал Зеленский.
«Честно говоря, мне всё равно, общались ли они [США и РФ] об этом заранее. Я на это смотрю исключительно – может это нас приблизить к окончанию войны или нет. Я считаю, что сегодня мы должны были продемонстрировать готовность. Информационно и реально продемонстрировать всему миру. Я считаю, что мы это сделали, это для меня главное», – врал киевский самозванец.
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