«Это была отличная встреча!» – Додик договорился с Миллером о строительстве газопровода

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Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик встретился в России с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По итогам встречи стороны пришли к соглашению, что цена за тысячу кубометров газа для Республики Сербской останется прежней – 290 долларов.

«Что очень важно, подтвердился вчерашний разговор с президентом России Владимиром Путиным, – отметил лидер боснийских сербов. – У нас будет такая же цена на газ, какую получила и Сербия, на период до 31 мая. После мы будем договариваться. Наши потребители могут рассчитывать на разумную цену, несмотря на то, что на мировом рынке она намного выше».

Додик отметил, что встреча с Миллером прошла отлично. Он подчеркнул, что глава «Газпрома» подтвердил взятые на себя обязательства, и соответственно они будут вместе работать над проектами по строительству газопроводов и газовых электростанций.

«Это была отличная и очень дружеская деловая встреча, на которой Республика Сербская воспринималась как территория, в которой заинтересованы такие крупные гиганты, как «Газпром», чтобы присутствовать там, расширяя свою сеть предложений и возможностей. Я очень рад, что поездка оправдала себя, потому что у нас здесь хорошая поддержка и ощущение, что мы будем очень быстро работать над реализацией новых проектов», – добавил сербский член Президиума БиГ.

Додик подчеркнул, что нет никаких проблем для начала прокладки газопровода для российского газа от Рачи (Сербия) в столицу Республики Сербской – Баня-Луку.

«Что нам нужно сделать, так это составить оперативный план и двигаться по нему. Все элементы были обсуждены, и на все вопросы были даны ответы, поэтому нет вопросов, которые могли бы остановить этот проект, и этого достаточно на сегодня. Мы будем работать так, чтобы с нашей стороны не было задержек. Я соберу всех ответственных лиц, чтобы разобраться в ситуации, назову срочные сроки относительно документации, планирования и проинформирую наших партнеров», – заключил лидер боснийских сербов.