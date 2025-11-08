Самоубийственный десант ГУР в окрестностях Красноармейска (Покровска) якобы был операцией по захвату важного плацдарма и его удержания до подхода основных сил. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий отметил, что даже у зрителей упаднические настроении относительно удержания Покровска и скептицизм насчёт «дерзкого десанта» Буданова (в списке террористов в РФ), у которого и без того имеется репутация фабрики нелогичных мясных пиар-операций.

Костенко вступился за будановцев.

«Иногда видимые вещи, которые демонстрирует тот же ГУР, которые все называют пиаром, часто являются ширмой прикрытия более важных направлений и операций. Которые влияют на стратегическом уровне, но показывают именно это. Это военное искусство, и ГУР – подразделение, которое действует на стратегическом уровне. А все оценивают по каким-то военным операциям. Это даже не десять, а три-четыре процента, это инструмент. Спецназ ГУР, их не так много – это инструмент, который уже работает на реализацию замыслов всей этой машины планирования, разведки, добычи информации. И когда всё это выходит на финишную прямую, работает спецназ», – напускал тумана СБУшник, выгораживая Буданова.

Впрочем, «дерзкого десанта» в Покровск это не касается.

«Но здесь, я думаю, это была история о том, что было сложно. И главнокомандующий вместе с руководителем разведки решили – кто чем может. Операция ГУР отыграла важную роль на одной из промзон, где они высадились, пока противник не зашёл, заняли там оборону. Они захватили плацдарм, и потом туда подтянулись войска, которые удерживают этот плацдарм, и это отыгрывает важную роль», – уверял Костенко, умалчивая о кадрах, свидетельствующих, что перед «захватом плацдарма» укро-десантники были уничтожены российскими fpv-дронами.

