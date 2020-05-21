Это была спецоперация русских – украинский генерал о Гордоне

21.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Интервью киевского журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны ДНР Игорем Гиркиным якобы было санкционировано российскими спецслужбами.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-начальник Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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По его словам, «российские спецслужбы используют раскрученные интернет-ресурсы и журналистов, которые берут интервью у предателей Украины».

«Используют также журналистов, которые сотрудничают с Кремлем еще со времен СССР, но выдают себя за патриотов. Кроме того, как только поступает задача, обращаются к раскрученным в Украине, России и за рубежом предателям нашего государства. Поэтому, это была спецоперация, которую провели россияне», – утверждает Маломуж.

Он не исключает, что Гордона могли использовать «втемную», зная, что он падок на такие интервью.

«Разговор с Гиркиным и Поклонской был не в интересах Украины. Украинские спецслужбы не могли действовать так грубо, потому что в этих интервью не могло быть выигрышных тем. Гордон задавал якобы даже провокационные вопросы. Но и Гиркин, и Поклонская отрабатывали ту линию, которая была согласована с Путиным и его спецслужбами. Как правило, они доносят ту позицию, которая нужна Кремлю, независимо от того, какие вопросы ставит журналист. Инициатива во время интервью остается у московских агентов», – говорит украинский генерал.