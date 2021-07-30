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30.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СССР, Украина, Экономика коллапса
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«Это была великая страна»: Киеву не удастся очернить Советский Союз – украинский юрист

Новости УкраиныКиевскому руководству не удастся очернить Советский Союз, потому что население Украины понимает – именно...

Киевскому руководству не удастся очернить Советский Союз, потому что население Украины понимает – именно этой великой стране они обязаны своим стремительно исчезающим благополучием.

Об этом в интервью одиозному политологу Юрию Романенко заявил украинский юрист, эксперт-международник Геннадий Друзенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выйти в спальные районы – там всё советское. Дороги, больницы, школы – советские. И люди, особенно на Востоке Украины, это чувствуют.

Что вы предложили после распада Советского Союза, особенно большим промышленным городам? Коллапс, деградацию? Да, был жестокий режим, со своими плюсами и минусами. Но, всё-таки, в Америке в сороковые-пятидесятые года селянскому сыну сделать образование и карьеру нереально. Потому что надо было найти деньги.

То есть, Советский Союз не является чёрным пятном. И, когда говорят, что это всё тёмное, когда говорят, что Красная Армия – захватчики, и там были одни палачи и садисты, то каждый смотрит назад – что дед воевал против нацистов. Смотрит, что построили – электрификация, в тридцатых уже атом разделяли в Харькове, «Южный», делали «Антонов», которым здесь любят гордиться. Великие вещи», – сказал он.



Геннадий Друзенко уверен, что украинский народ считает Советский Союз великим государством.

«И люди думают – а как мы это делали? Это была великая страна, которая могла себе позволить такие большие проекты. И очернить это всё, не предложив никакой альтернативы, не получится», – резюмировал юрист.

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