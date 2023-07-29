«Это было бы неправильно», – Путин поправил подчинённого Эрнста
Владимир Путин поправил журналиста «Первого канала», который, задавая вопрос, заявил, что президент «ежечасно получает информацию о ситуации на передовой».
«Я не ежечасно. Не считаю своим делом управление войсками», – сказал Путин, добавив, что ежечасно получать информацию с передовой невозможно, поскольку находящиеся там люди «должны пользоваться только специальными средствами связи».
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Однако, по словам президента, с Минобороны или конкретными подразделениями он связывается несколько раз в день.
Например, накануне ночью он говорил с командующим 58 армией и командиром 7 полка, «бойцы которого отличились на Запорожском направлении», а также с морпехами Черноморского флота. Путин сказал, что благодарил их за действия в боевой обстановке.
«Но ежечасно – этого нет, и это было бы неправильно», – еще раз сказал президент.
Спасибо!
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