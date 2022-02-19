«Это было что-то колоссальное», – важнейшая встреча Мюнхенской конференции

19.02.2022  22:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Д.Б., Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» встретилась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» встретилась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с мэром Киева...

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«Никто из нас не хочет воевать против наших братьев. Нужно разделять режим и людей. Когда нам было очень плохо в 2020 году, мы видели поддержку от вас лично. Это было что-то колоссальное – флаг над мэрией. Это очень сильно поднимало моральный дух», – сказала Тихановская.

Несмотря на ее комплименты, Кличко отчет о встрече с Тихановской на своей странице предпочел не размещать (возможно, возглавляемый им Киев связан с белорусскими властями некими важными для украинской стороны соглашениями, которые Кличко опасается потерять).

Между тем, из всех мероприятий конференции «лидера белорусской нации» пригласили только на «украинский ланч». Ведущая сначала по ошибке назвала ее министром иностранных дел, но потом извинилась. Тихановскую спросили, считает ли она, что Запад сможет ответить на «агрессию России». Однако Светлана не ответила, а зачитала по бумажке заранее заготовленную речь.

«Без свободной Украины нам трудно избавиться от диктаторской власти и сохранить свою независимость. Но Украине также нужна демократическая, независимая, а, значит, и предсказуемая добрая соседка Беларусь. Чтобы никогда больше даже в страшном сне невозможно было представить, что белорусская земля может представлять угрозу для Украины», – бойко тараторила Тихановская.

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