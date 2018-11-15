«Это было другое ведомство» – в НАБУ рассказали о слежке за евреями
В Национальном антикоррупционном бюро Украины открестились от слежки за синагогой в Киеве и сообщили, что за еврейской общиной установили наружное наблюдение представители «другой службы».
Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом, кто именно следит за деятельностью общины, в НАБУ не сообщили, чтобы «сохранить доверие к правоохранительной системе Украины».
«Бюро изучило видеозапись, обнародованную в сети интернет, и установило, кто именно зафиксирован на нем. Личности, которых СМИ назвали «агентами НАБУ», оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины Бюро не будет называть, к какому именно органу имеют отношение эти лица», – говорится в сообщении.
Как сообщал «ПолитНавигатор», главный раввин Украины Моше Реувен Асман опубликовал заявление, в котором говорится, что НАБУ в течение длительного время следило за священниками и прихожанами, в том числе установив незаконную прослушку в синагоге.
Метки: НАБУ
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