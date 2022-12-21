«Это было искусно»: украинский политолог о последнем ударе по Киеву
Украина может попасть в затруднительное положение на полях боя на фоне потери инициативы ВСУ и ракетных ударов РФ, уничтоживших часть украинской ПВО.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог из Закарпатской области Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как Залужный покажет успех? Во-первых, он сказал: «Дайте мне вот это, это и это». Зеленский голландцам говорит: давайте, давайте, еще давайте [оружия], потому что он наглый. Но кроме того, что нам дадут ворох железа, надо еще воинов иметь. А воины бегут.
Бегут по одной просто причине. А почему не бежать? Тероборона уже говорит: Рождество уже, скоро Новый год, пошли вы все. Да, такое есть, и Залужный вскрыл это, говорит: «Я не могу побеждать». А что значит я не могу побеждать? Вот это самое страшное.
Самое страшное, что объективно и американские эксперты, и британские эксперты, и европейские эксперты говорят, что инициатива на фронте переходит России. При всех делах, вот, Бахмут происходит, Марьинка», – заявил Вакаров.
Он подчеркнул, что, если Россия и дальше продолжит выводить из строя украинское ПВО и полетят самолеты, то ситуация для Украины будет тяжелая, что уже отмечает главком сухопутных войск Александр Сырский.
«То, что вы бахнули в Киев пару дней назад, когда залетели ваши летающие средства, вы же кроме этого уничтожили часть обороны ПВО Украины, причем вы сделали это так искусно, раньше такого не было. Вы стали хитрее, где-то мы хитрее. И здесь проблема номер два.
Если вы переламываете инициативу на фронте, если вы еще будете уничтожать ПВО Украины, и дальше полетят самолеты ваши, это картина реально играет, и здравомыслящие люди, в том числе господин Сырский, он человек грамотный, образованный, говорит: «Как мы будем воевать, атаковать или вообще защищать украинское государство при таком раскладе?» – отметил украинский политолог.
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