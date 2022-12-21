«Это было искусно»: украинский политолог о последнем ударе по Киеву

Украина может попасть в затруднительное положение на полях боя на фоне потери инициативы ВСУ и ракетных ударов РФ, уничтоживших часть украинской ПВО.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог из Закарпатской области Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как Залужный покажет успех? Во-первых, он сказал: «Дайте мне вот это, это и это». Зеленский голландцам говорит: давайте, давайте, еще давайте [оружия], потому что он наглый. Но кроме того, что нам дадут ворох железа, надо еще воинов иметь. А воины бегут.

Бегут по одной просто причине. А почему не бежать? Тероборона уже говорит: Рождество уже, скоро Новый год, пошли вы все. Да, такое есть, и Залужный вскрыл это, говорит: «Я не могу побеждать». А что значит я не могу побеждать? Вот это самое страшное.

Самое страшное, что объективно и американские эксперты, и британские эксперты, и европейские эксперты говорят, что инициатива на фронте переходит России. При всех делах, вот, Бахмут происходит, Марьинка», – заявил Вакаров.