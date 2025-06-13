«Это было несвоевременно» – в Киеве поспорили из-за атаки на российские авиабазы
Атака на российские стратегические аэродромы не принесла Украине существенной пользы, потому что была несвоевременной.
Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Спецоперация, которую осуществила СБУ, которую контролирует, по Конституции, президент Украины. Это «Паутина», которую сегодня обсуждают с восхищением спецслужбы всех стран. Разве это не говорит о стратеге Зеленском?», – спросила ведущая-пропагандистка Банковой.
«Она была несвоевременна. Эта операция была не своевременна. Потому что ее нужно было провести, например, в то время, когда был скандал в Овальном кабинете. Ну или хотя бы через неделю после этого.
Сейчас на фоне попытки, думаю, эта операция была не своевременна», – сказал Дацюк.
Но ведущая не смогла принять такой нарратив, и начала спорить.
«Сергей Аркадьевич, как это можно определить, что вовремя или не вовремя? Это ведь изменило ход войны, изменило отношение к Украине», – сказала она.
«Нет. А Курская операция нужна была?», – возразил Дацюк.
«А почему нет? Это ведь создало проблему для Путина?», – возразила пропагандистка.
«Нет, потому что он ее решил. Это создало бы проблему, если бы это был только первый шаг.
Это реакционное мышление. В реакционном мышлении вы можете так и думать: «Всё, что я делаю, – правильно, потому что это требует какой-то реакции другой стороны. А значит, все, что бы мы ни делали, сопротивляясь, все правильно». Но это не стратегическая позиция», – подытожил он.
Забавно, что в тот самый момент, когда Дацюк начал возражать и критиковать стратегию Зеленского, трансляция начала сбоить, хотя до этого показывала нормально.
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