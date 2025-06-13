«Это было несвоевременно» – в Киеве поспорили из-за атаки на российские авиабазы

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Атака на российские стратегические аэродромы не принесла Украине существенной пользы, потому что была несвоевременной.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецоперация, которую осуществила СБУ, которую контролирует, по Конституции, президент Украины. Это «Паутина», которую сегодня обсуждают с восхищением спецслужбы всех стран. Разве это не говорит о стратеге Зеленском?», – спросила ведущая-пропагандистка Банковой.

«Она была несвоевременна. Эта операция была не своевременна. Потому что ее нужно было провести, например, в то время, когда был скандал в Овальном кабинете. Ну или хотя бы через неделю после этого. Сейчас на фоне попытки, думаю, эта операция была не своевременна», – сказал Дацюк.

Но ведущая не смогла принять такой нарратив, и начала спорить.

«Сергей Аркадьевич, как это можно определить, что вовремя или не вовремя? Это ведь изменило ход войны, изменило отношение к Украине», – сказала она.

«Нет. А Курская операция нужна была?», – возразил Дацюк.

«А почему нет? Это ведь создало проблему для Путина?», – возразила пропагандистка.

«Нет, потому что он ее решил. Это создало бы проблему, если бы это был только первый шаг. Это реакционное мышление. В реакционном мышлении вы можете так и думать: «Всё, что я делаю, – правильно, потому что это требует какой-то реакции другой стороны. А значит, все, что бы мы ни делали, сопротивляясь, все правильно». Но это не стратегическая позиция», – подытожил он.

Забавно, что в тот самый момент, когда Дацюк начал возражать и критиковать стратегию Зеленского, трансляция начала сбоить, хотя до этого показывала нормально.