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Подавляющее большинство россиян действительно поддерживают президента страны Владимира Путина – об этом свидетельствует и высокая явка, и результат выборов, который не был сфальсифицирован. Это – реальность, с которой, что бы ни говорила украинская пропаганда, придется смириться и учитывать в ближайшие годы.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экономический и политический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим очень серьезную консолидацию российского общества вокруг Путина – и вообще путинизма, как идеологии. Это будет иметь далеко идущие последствия. При всей критике российской избирательной системы – да, мы критикуем отсутствие равного доступа кандидатов, доступа к СМИ, аресты основных оппозиционных лидеров, но очевидно, что никто насильно не гнал избирателей на избирательные участки, но значительная часть россиян пришли на участки, потому что они действительно хотели проголосовать. Это было очевидно – такая рекордная явка была обеспечена на микроуровне… Видно было, что массовая явка является элементом консолидации общества. Вряд ли стоит сомневаться, что эти люди действительно голосовали за Путина, я не думаю, что кто-то миллионами вбрасывал бюллетени, очевидно, что 70% россиян поддерживают Путина и его политику – это тот факт, с которым нужно работать в ближайшие годы и который нужно учитывать», – сказал Кущ, чисто по-украински украв у Путина 17% голосов.