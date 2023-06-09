«Это было самоубийство» – в Москве подвели итоги начала наступления ВСУ

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Огромные потери и первые неудачи масштабного наступления ВСУ, которое идёт уже несколько дней, говорят о неготовности украинской армии к продолжению серьёзной войны.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что ВСУ нанесли первые удары такими небольшими силами, ещё раз свидетельствует о том, что у противника нет достоверных данных о состоянии нашей обороны. У противника нет достоверных данных о потенциале средств, личного состава. Они имеют вид окопов. А какие силы и средства, у них данных нет. Нет у них данных и по минно-взрывным заграждениям, поскольку противник понёс очень большие потери на минах», – сказал Сивков.

Эксперт подчеркнул, что это говорит, в первую очередь, об ограниченности возможностей технических средств разведки НАТО.

«Отсюда вывод, что басни о том, что американцы всё видят и слышат – чушь полная. Второе – информационное превосходство на поле боя за нами. Система тактической разведки ВСУ слаба и не обеспечивает выдачу целеуказания. Четвёртое – наступать в условиях господства противника в воздухе, наличия у противника огневого превосходства, на хорошо подготовленную оборону в отсутствие достоверных данных о составе этой обороны – это самоубийство. Это всё произошло», – резюмировал он.