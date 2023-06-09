«Это было самоубийство» – в Москве подвели итоги начала наступления ВСУ

Владимир Гладков .  
09.06.2023 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 332
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Огромные потери и первые неудачи масштабного наступления ВСУ, которое идёт уже несколько дней, говорят о неготовности украинской армии к продолжению серьёзной войны.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Огромные потери и первые неудачи масштабного наступления ВСУ, которое идёт уже несколько дней, говорят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«То, что ВСУ нанесли первые удары такими небольшими силами, ещё раз свидетельствует о том, что у противника нет достоверных данных о состоянии нашей обороны. У противника нет достоверных данных о потенциале средств, личного состава.

Они имеют вид окопов. А какие силы и средства, у них данных нет. Нет у них данных и по минно-взрывным заграждениям, поскольку противник понёс очень большие потери на минах», – сказал Сивков.

Эксперт подчеркнул, что это говорит, в первую очередь, об ограниченности возможностей технических средств разведки НАТО.

«Отсюда вывод, что басни о том, что американцы всё видят и слышат – чушь полная. Второе – информационное превосходство на поле боя за нами. Система тактической разведки ВСУ слаба и не обеспечивает выдачу целеуказания.

Четвёртое – наступать в условиях господства противника в воздухе, наличия у противника огневого превосходства, на хорошо подготовленную оборону в отсутствие достоверных данных о составе этой обороны – это самоубийство. Это всё произошло», – резюмировал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть