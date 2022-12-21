«Это что, благотворительная помощь?» – в Госдуме изумлены продолжающейся торговлей России с Украиной

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Запад ввел против России больше санкций, чем Россия против Запада.

Такими подсчетами поделился с журналистами в кулуарах Госдумы депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Против нас 10540, а мы всего 7845. И что интересно. Основные инициаторы всех санкций США и Великобритания. Но, как это ни парадоксально, им мы объявили меньше всего санкций», – сказал Коломейцев.

Его также возмущает, что Россия продолжает торговать с западными странами и даже с Украиной.

«Если бы реально занимались импортозамещением, то уже организовывали рабочие места. Но у нас впервые в мире идет торговля с воюющей страной. Они нам санкции и отъем золотовалютных резервов, а мы по-прежнему поставляем им стратегическое сырье: алюминий, титан, ядерное топливо. В том числе и на Украину – нефть, газ. Это что, благотворительная помощь? Лично я ответ не нахожу», – сказал Коломейцев.