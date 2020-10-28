«Это что-то грандиозное!» – Собор Святого Саввы в Белграде на один день открыл двери для верующих

28.10.2020, Белград, Ксения Голуб

В православный праздник особо чтимой на Балканах святой – Параскевы Пятницы или Петки белградцы смогли своими глазами увидеть внутренне убранство главного храма страны – собора святого Саввы.

Основной восторг у пришедших вызвало мозаичное покрытие стен, выполненное в византийском стиле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Посвященный основателю автокефальной Сербской православной церкви, святителю Савве Неманичу, собор, созданный в стиле Святой Софии в Константинополе, является одним из самых больших православных храмов в Европе.

Его высота составляет 65 метров, а общая площадь превышает 7 тысяч квадратных метров. Строительство собора началось в 1894 году, и наконец-то работы движутся к своему завершению.

«Это что-то грандиозное! Я предполагала, что будет очень красиво, но не думала, что эти мозаики так меня впечатлят», – поделилась эмоциями от увиденного с корреспондентом «ПолитНавигатора» жительница сербской столицы Весна.

«У меня нет слов. Слезы только наворачиваются – мы так долго ждали этого. Счастье, что это случилось в мой век», – сказал пожилой белградец Зоран.

Чтобы создать это огромное золотое полотно с иконами святых, состоящее из кусочков особого стекла – смальты и натуральных камней, мастерам пришлось уложить более 50 миллионов фрагментов. Общий вес мозаики превысил 300 тонн. Фигуры святых поражают размерами – около восьми метров в высоту. В центральном куполе – икона Вознесения Господня. Только она занимает площадь в одну тысячу двести тридцать метров.

Главную роль в этой кропотливой и сложной работе сыграли российские мастера, а всего здесь было задействовано более 300 специалистов.

Накануне открытия храма лидер страны Александр Вучич также посетил главную достопримечательность Белграда, и выразил свой восторг, сказав, что «наш храм выглядит красивее, чем знаменитая Айя-София, и нет слов, чтобы описать его красоту».

Сопровождавший президента предстоятель СПЦ патриарх Ириней заявил, что храм святого Саввы является «символом дружбы между Россией и Сербией».

Сейчас строительные работы продолжаются, происходит установка мраморного пола. Однако в скором времени – по прогнозам строителей, не позднее декабря текущего года, храм будет полностью готов.