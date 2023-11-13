«Это что же, Украину обвиняют в теракте в стране НАТО?» – в Киеве ошалели от данных Washington Post

В политических кругах Киева с минувших выходных нарастает бурление после выхода публикаций во влиятельных западных издания The Washington Post и Spiegel, где утверждалось, что теракты на «Северном потоке» курировались подопечным Валерия Залужного – полковником Сил спецопераций ВСУ Романом Червинским.

Сообщается, что группа Червинского взяла в аренду парусник и при помощи глубоководного водолазного оборудования заложила взрывчатку на газопроводах. При этом, президент Украины Владимир Зеленский якобы не знал о подготовке теракта, а Червинский действовал по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного.

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Показательна нервная реакция украинской телеведущей Ларисы Волошиной, которая пришла к выводу: информация западных СМИ является прямым обвинением украинского военного руководства в организации терактов на европейской гражданской инфраструктуре:

«Залужный совершил военное преступление, отдал приказ на совершение преступления – вот так говорится в этой статье. Они делают вид, что не понимают, о чем они пишут. Но, простите, но атака на гражданскую инфраструктуру, теракт, диверсия против гражданской инфраструктуры не врага, не России, а Евросоюза – это военное преступление. Вот эти Вашингтон, простите за маты, Пост, – они серьезно создают условия, чтобы вместо Путина и Шойгу в этом международном трибунале оказался Червинский и Залужный? Но это об этом, друзья. Потому что, если это так, то это теракт, совершенный по приказу украинского главкома – вот, что они утверждают».

Похожее мнение у экс-депутата Верховной рады, боевика «АТО» Игоря Мосийчука.

«Это подстава Залужного и всей страны… Почему это выглядит как подстава? Есть немало версий в подрыве «потоков» – от российской: «Во всем виноваты США» до американской о следе из Украины. Эту же гипотезу поддержали и европейцы… «Вашингтон пост» фактически обвиняет государство Украина в террористических действиях. А, значит, Киев должен был бы отвечать за мультимиллиардные убытки из-за подрыва газопрводов», – отмечает Мосийчук в своем блоге.

Бывший замминистра информации ДНР, военный аналитик Даниил Безсонов в авторской колонке для RT отмечает, что признание Залужного конечным виновным в организации теракта после того, как он сам признал вину в провале «контрнаступа» говорит о том, что Запад «сливает» украинского главкома, который имеет большой авторитет среди военных. Увольнение Залужного, по мнению Безсонова, ударит по боеспособности украинской армии:

«Авторитет Залужного в рядах ВСУ очень велик. Солдаты и офицеры уважают и любят его. Они готовы идти на смерть по его приказу и т. п… Когда Залужного снимут с должности и, тем более, посадят, это станет резким деморализующим фактором для украинских вояк. Конечно, в кратковременной перспективе. Через месяц-другой этот фактор угаснет. Но в этой перспективе это очень сильно ударит по украинским воякам. И, когда это произойдёт, нам непременно нужно будет этим воспользоваться».

Исходя из информации западной прессы, Украина не просто совершила теракты, а сделала это в отношении стран-членов НАТО, отмечает в своем блоге военкор Александр Коц:

«Западная пресса продолжает старательно выгораживать настоящих организаторов теракта, сваливая всю вину на 48-летних украинских полковников. Но в таком сценарии есть непонятный момент. Получается, Украина атаковала инфраструктуру страны НАТО. То есть, совершила агрессию против члена альянса. Ау! И где пятая статья устава? Где евроатлантическая солидарность? Почему подлого агрессора еще не вбомбили в каменный век?».

Появление данной публикации может быть следствием междоусобной войны президента Украины Владимира Зеленского против главкома ВСУ Валерия Залужного, отмечает политолог Сергей Марков:

«Зеленский заказал статью в «Вашингтон Пост» про взрыв газопровода «Северной поток». В статье без каких-либо фактов и подтверждений говорится, что взрыв «Северного потока» организовал полковник украинской армии Червинский, который советовался с Залужным, но они держали это в тайне от Зеленского. Не верит в эту ложь ни один человек. Но она потом будет использована Зеленским в переговорах с Вашингтоном, чтобы Вашингтон не заменял Зеленского Залужным на посту президента несчастной Украины».

Переживший покушение экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Телеграм-канале напоминает, что Червинский – известная на Украине личность, причастная к ряду диверсий и терактов:

«Червинский занимал руководящие должности в военной разведке страны, а также в СБУ и профессионально и лично близок к ключевым руководителям вооруженных сил и сил безопасности, он также признал, что он «спланировал и реализовал» операции по убийству лидеров пророссийских сил на Украине… США через СМИ проталкивают мысль, что страна-террорист не США, а Украина. Уверен, что Германия с этой удобной версией спорить не будет. Я уже писал о том, что многие в США считают конфликт с Россией из-за Украины ошибкой с далеко идущими последствиями. Основной враг для США — Китай. Оттолкнув Россию, США сильно понизили свои шансы на победу. Есть и еще один плюс для США от этой версии — по окончании СВО США может пытаться восстанавливать отношения с Россией. Ведь это не США потоки взрывала, а Украина».