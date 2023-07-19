«Это чудовищный момент» – американист о подоплёке решения Байдена не принимать Украину в НАТО

Западу выгодно продолжать конфликт с Россией чужими руками, чтобы вместо НАТОвских – гибли украинские солдаты.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Байден выступил против принятия [Украины в НАТО], и Германия его поддержала? Это очень циничный подход, так как война идёт чужими руками. Украина с господином Зеленским выступает в качестве пушечного мяса для цели нанести России стратегическое поражение. Но не за счёт жертв натовских солдат.

И во Вьетнаме, и в Ираке американские солдаты воевали, они гибли. А сейчас – зачем, когда гибнут украинцы?», – негодовал Лозанский.