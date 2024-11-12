«Это чушь собачья»: представительница «зеленых» приплела майдан к падению Берлинской стены

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Представительница правящей в ФРГ партии «зеленых» Катрин Дагмар Гёринг-Эккардт раскритиковала коллег, которые говорили о дискриминации восточной Германии. Об этом она заявила в бундестаге на заседании, посвященном 35-летию падения Берлинской стены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дефицит товаров вероятно привел к тому, что многие люди, которые вышли на улицы осенью 1989 года, позже почувствовали, что старая Федеративная республика каким-то образом победила Восточную Германию, потому что фабрики закрылись, а почтовые индексы были скорректированы. Конечно, стресс и разочарование были понятны. Но есть ли какие-то причины для того, чтобы оглядываясь назад, превратить диктатуру ГДР в мемориал? Кое-кто считает, что ГДР подвергалась дискриминации. Нет, это чушь собачья», – сказала Эккардт.

Она уподобила ГДР России, Белоруссии и Ирану и расхвалила

Польшу, Румынию и Литву.

«Когда мы праздновали единство здесь в 1991 году в Украине зародилось первое демократическое движение. Она провозгласила независимость от бывшего СССР. В 2004-м я вместе с другими стояла на Майдане во время «оранжевой революции». В 2014-м Путин нарушил договор и напал на Украину, оккупировал Крым и ведет войну против украинцев до сегодняшнего дня. К сожалению, тогда Германия помогла продлить путинское стремление к власти и агрессии. Это тоже наша ответственность, ответственность за Украину, исходя из нашей собственной истории», – сказала Эккардт.