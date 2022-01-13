«Это даже не двойные стандарты» – Захарова отчитала Борреля

13.01.2022  19:59 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

После посещения оккупированной ВСУ территории Донбасса трусливому главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю только и хватило смелости, что на русофобские реплики.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После посещения оккупированной ВСУ территории Донбасса трусливому главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю только и...

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«Всё более деструктивную и антироссийскую позицию занимает ЕС. В период с 4 по 6 января Боррель совершил поездку на Украину и даже побывал на востоке страны. Однако Донецк и Луганск он посещать не стал. Правда о жизни людей, страдающих от карательной операции ВСУ – видимо, эта правда его не интересует.

Как это у него получилось – столько говорить об этой ситуации, к чему-то призывать, и не воспользоваться реальной возможностью создать своё собственное впечатление на основе реальных фактов на земле – так бывает. Смелости высокого представителя хватило только на то, чтобы назвать Россию «стороной конфликта» и отметиться набором других русофобских клише», – сказала Захарова.

При этом она отметила, что именно чувство безнаказанности от безоглядной поддержки Запада позволяет Киеву продолжать саботировать все взятые на себя обязательства по мирным инициативам.

«Чувствуя поддержку стран Запада, Киев продолжает саботировать выполнения минского комплекса мер и уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском. Интересная логика – настаивать, ввести это в качестве принципа, навязывать его другим, что, как говорит киевский режим, судьбу Украины нельзя решать без Украины.

Так почему же тогда судьбу Донецка и Луганска, с точки зрения киевского режима, можно решать без Донецка и Луганска? Это не двойные стандарты, а прямое противоречие», – подчеркнула представитель МИД.

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