«Это даже не пощёчина, а холодный душ», – как понимать отказ Байдена ехать на украинский «Саммит мира»

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Отказ Джо Байдена приехать на «саммит мира», который Украина организует в Швейцарии в июне этого года, – это «холодный душ» для Владимира Зеленского, считает украинский политолог Константин Бондаренко.

Эксперт в эфире канала «Вышка» напомнил, что Байден пропускает саммит под предлогом предвыборного мероприятия – сбора средств на избирательную кампанию совместно с голливудскими звездами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это даже не дипломатическая пощечина – это холодный душ. Штаты, если расшифровывать этот посыл, дают понять Украине, что для них внутренняя повестка значительно важнее, чем вопрос Украины. Зеленский должен понять, что мир не живет в условиях, когда центром вселенной является Украина. Мы слишком уверены в том, что весь мир сейчас думает только об Украине, как помочь Украине, как стать на сторону Украины. США таким образом посылают сигнал: «Для нас существует множество других вопросов, в частности, мы живем в парадигме избирательной кампании, для нас избирательная кампания – это святое. Вы как-то без нас давайте. Мы дали вам деньги, дали оружие». Ну и плюс ко всему можно расшифровать это по-другому, что, если вдруг США решат, что война в Украине мешает Байдену набирать голоса, его рейтингам, то Штаты сделают все, чтобы эту войну закончить, невзирая на то, совпадает ли их мнение об окончании войны с планами Украины», – заявил Бондаренко.