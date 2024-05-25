«Это даже не пощёчина, а холодный душ», – как понимать отказ Байдена ехать на украинский «Саммит мира»

Анатолий Лапин.  
25.05.2024 15:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 598
 
Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Отказ Джо Байдена приехать на «саммит мира», который Украина организует в Швейцарии в июне этого года, – это «холодный душ» для Владимира Зеленского, считает украинский политолог Константин Бондаренко.

Эксперт в эфире канала «Вышка» напомнил, что Байден пропускает саммит под предлогом предвыборного мероприятия – сбора средств на избирательную кампанию совместно с голливудскими звездами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ Джо Байдена приехать на «саммит мира», который Украина организует в Швейцарии в июне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Это даже не дипломатическая пощечина – это холодный душ.  Штаты, если расшифровывать этот посыл, дают понять Украине, что для них внутренняя повестка значительно важнее, чем вопрос Украины.

Зеленский должен понять, что мир не живет в условиях, когда центром вселенной является Украина. Мы слишком уверены в том, что весь мир сейчас думает только об Украине, как помочь Украине, как стать на сторону Украины.

США таким образом посылают сигнал: «Для нас существует множество других вопросов, в частности, мы живем в парадигме избирательной кампании, для нас избирательная кампания – это святое. Вы как-то без нас давайте. Мы дали вам деньги, дали оружие».  Ну и плюс ко всему можно расшифровать это по-другому, что, если вдруг США решат, что война в Украине мешает Байдену набирать голоса, его рейтингам, то Штаты сделают все, чтобы эту войну закончить, невзирая на то, совпадает ли их мнение об окончании войны с планами Украины», – заявил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть