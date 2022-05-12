«Это действительно армия XXI века»: Российские политологи меняют оценку ВСУ
Украинская армия, которую долгое время высмеивали на российских ток-шоу, оказалась серьезной силой. Оценки экспертов из РФ стали меняться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Вот, например, свежая публикация российского политолога Сергея Маркова:
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«Украинская армия оказалась намного сильнее, нежели это предполагалось, глядя из России, и намного сильнее, чем это виделось западными аналитиками. В 2014 году 87% украинской армии, дислоцированной в Крыму, перешло на сторону России, остальные 13%, по сути, заняли нейтральную позицию и отказались воевать с армией России.
В 2022 году на сторону России не перешло ни одного подразделения украинской армии, и ни одно подразделение не отказалось воевать. Более того, Вооруженные силы Украины ведут настолько ожесточенные бои, что вынудили россиян кардинально сменить военную стратегию. Так в чем же сила армии Украины?
Украинская армия – это удивительная и очень сильная комбинация русского солдата, фашистского офицера и американского генерала, по многим параметрам это действительно армия XXI века, причем в значительно большей степени, чем большинство других армий мира.
Рядовой состав – это русские люди; язык украинской армии – русский. Русский солдат на протяжении столетий считается одним из сильнейших в мире. Это солдат, готовый рисковать своей жизнью, отдать ее ради выполнения приказов командира и присяги.
Но основа армии – это, прежде всего, офицерский корпус, за восемь лет центр внешнего управления смог провести глубокую нацификацию офицерского корпуса. Так, брали молодых ребят из неонацистских организаций, прогоняли через военные училища, отправляли в армию и давали им карьерный рост. Таким образом, офицерский корпус украинской армии является очень идеологизированным, мотивированным, готовым умирать и убивать других. Эта комбинация русского солдата и фашистского офицера успешно управляется американскими генералами. Причем имеются в виду не только советники из Пентагона, речь идет и об украинских генералах, подготовленных за эти годы американцами. Они лояльны США и Британии, и большинство из них имеют и американские, британские паспорта, а также отдельные зарплаты, которые они получают там.
Кроме этого, украинская армия – это и большой опыт военных действий. Ведь ВСУ ведут войну практически восемь лет подряд. Армия Украины получает мощную поддержку радиоэлектронной разведки сильнейших военных держав – США и Британии. Все ресурсы сегодня направлены на обслуживание интересов Украины.
Украинская армия имеет еще и новейшую непобедимую тактику – это тактика использования мирных жителей в качестве живого щита. Она используется в невиданных масштабах. Например, в Мариуполе именно этот прием принес украинской армии такой серьезный успех – более месяца ВСУ блокировали этот город.
Армия России так и не смогла найти ключ к преодолению этой сверхэффективной тактики, поскольку россияне рассматривают спецоперацию как освободительную. Поэтому российская армия не может применять массированные бомбовые и ракетные удары в таких условиях. Да, украинская тактика – это тактика террористов, но, увы, она очень успешная.
Кроме того, в рядах ВСУ существует часть высочайшим образом мотивированных подразделений, прежде всего сформированных на базе неонацистских групп, в числе таковых – полк «Азов», – пишет Марков.
Политтехнолог Марат Баширов, ранее некоторое время возглавлявший ЛНР, признается, что кампания на Украине будет затяжной.
«Эта война на два года. Сам считал, что на три недели. Увы, мы все стали заложниками предательства или лжи (что тоже в принципе предательство). Кто их авторы? Это всё потом. Главное вовремя осознать ошибки и сделать выводы», – публикует прогноз Баширов.
Он считает, что завершением кампании будет дипломатический договор, однако его параметры зависят от успеха одной из сторон на поле боя. Баширов допускает как разгром украинской группировки и начало затянувшегося продвижения русских войск, так и не исключает возможность успеха ВСУ по захвату Херсона. Также важным фактором эксперт считает возможные изменения политического ландшафта в США, где осенью пройдут выборы, и сейчас на позиции команды Джо Байдена влияет рост цен на топливо и товары.
Так или иначе, но глава Союза добровольцев Донбасса депутат Госдумы Александр Бородай выступил с заявлением о том, что «Россия опоздала с уничтожением оружия НАТО на Украине».
Официальный сайт политика уточняет, что, по его мнению, России стоило раньше пресекать поставки Западом оружия Украине. Сейчас армия Незалежной насыщена им под завязку.
«Они действительно сейчас, за исключением тяжелой техники, снабжены импортным оружием под завязку. Его уже натащили очень много. Сами «заробитчане» получают по три тысячи долларов в месяц, у них хватает еще и денег. У Украины есть деньги и оружие на войну – Запад их дал», – сказал Бородай.
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