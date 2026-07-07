Украина, благодаря благосклонности высшего руководства НАТО, получает из Америки антибаллистические ракеты для «Пэтриот», однако их передают не так много, как хотелось бы Киеву.

Об этом говорили генсек НАТО Марк Рютте и нелегитимный киевский диктатор Владимир Зеленский перед журналистами в кулуарах оборонно-промышленного форума альянса в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние пару месяцев мы стали свидетелями того, что вы, ребята, делаете. Это действительно здорово! Вам удалось нанести удар по российской энергетической инфраструктуре. Всего четыре или пять месяцев назад, вы всё ещё видели, как русские добиваются успехов на фронте, а сейчас их гораздо меньше. Вы добились больших успехов на линии фронта. Я думаю, что есть одна большая проблема, над которой нам нужно поработать. Это противовоздушная оборона. Мы заботимся о том, чтобы ваши города и ваша жизненно важная инфраструктура были защищены», – любезничал Рютте перед наркоманом.

Зеленский в ответ особо поблагодарил генсека НАТО за огромную помощь с программой PURL.