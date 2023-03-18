«Это дезинформация»: Сорос о якобы неготовности ВСУ к наступлению

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Разгром России на поле боя будет иметь далеко идущие последствия для всего мира.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в колонке, опубликованной сайтом Project Syndicate, пишет американский финасовый спекулянт и спонсор «цветных революций» Джордж Сорос.

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«До октября Украина побеждала на поле боя. Но затем Россия — при помощи Ирана — начала в больших масштабах применять дроны. Цель этих атак заключалась в том, чтобы ослабить моральный дух украинцев: гражданское население оставили без электричества, отопления и воды. Это вынудило Украину перейти в оборону», – пишет Сорос.

По его словам, «украинские войска смогут организовать контратаку, когда они получат обещанное им современное оружие, в особенности танки Леопард-2». Он считает, что это должно произойти примерно в мае, но может случиться и раньше.

«Итак, большинство прогнозов по поводу этой войны, которые я представил в Мюнхене месяц назад (в частности, прогноз мощного украинского наступления этой весной, которое решительным образом изменит ход событий), скорее всего, сбудутся. Я, конечно, в курсе, что целый ряд уважаемых изданий опубликовали статьи, в которых рисуется гораздо более мрачная картина перспектив этой войны. Как их можно примирить с моим оптимистичным мнением? Только с помощью успешной кампании дезинформации», – отмечает автор.

Он утверждает, что бывшие советские республики якобы ждут не дождутся разгрома российской армии.

«В этот момент мечтания Путина о возрождении Российской империи пойдут прахом и перестанут создавать угрозу для Европы. Разгром российского империализма будет иметь далекоидущие последствия для остального мира. Он принесёт огромное облегчение открытым обществам и создаст колоссальные проблемы для закрытых. Но что самое важное, он позволит миру сосредоточиться на своей самой главной проблеме — изменении климата», – резюмировал Сорос.