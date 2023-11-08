«Это диагноз и приговор для нас» – Дроздов о войне с Россией
Бандеровцы сами подписали себе приговор, когда решили вести «экзистенциональную» войну на уничтожение всего русского.
Об этом на канале «Оружейный лоббист» завил скандальный львовский журналист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Люди слишком романтизируют, это даже звучит поэтически – не просто война, а экзистенциональная война. Очень красиво звучит.
На самом деле это, скорее, диагноз и приговор. Потому что экзистенциональность войны фактически означает её нерешаемость военным, дипломатическим, или другим путём. Экзистенциональная война базируется на непримиримости двух экзистенций – нашей национальной и российской.
И пока российская экзистенция вообще будет существовать, со всем набором шовинизма, имперскости, путинизма, то война и не закончится. Это и есть суть этого термина – экзистенциональная война», – сказал Дроздов.
Он подчеркнул, что даже в случае проигрыша Украины эта вражда продолжит тлеть.
«Вне зависимости от того, какие будут решения по войне, а каждая война заканчивается каким-то решением, она останется в своей основе как состояние вражды. Потому что вне зависимости, кто выиграл и кто проиграл, вражда и невозможность сосуществования всё равно остаются как объективный факт», – рассуждал неонацист.
Спасибо!
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