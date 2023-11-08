«Это диагноз и приговор для нас» – Дроздов о войне с Россией

Вадим Москаленко.  
08.11.2023 20:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Бандеровцы сами подписали себе приговор, когда решили вести «экзистенциональную» войну на уничтожение всего русского.

Об этом на канале «Оружейный лоббист» завил скандальный львовский журналист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровцы сами подписали себе приговор, когда решили вести «экзистенциональную» войну на уничтожение всего русского....

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«Люди слишком романтизируют, это даже звучит поэтически – не просто война, а экзистенциональная война. Очень красиво звучит.

На самом деле это, скорее, диагноз и приговор. Потому что экзистенциональность войны фактически означает её нерешаемость военным, дипломатическим, или другим путём. Экзистенциональная война базируется на непримиримости двух экзистенций – нашей национальной и российской.

И пока российская экзистенция вообще будет существовать, со всем набором шовинизма, имперскости, путинизма, то война и не закончится. Это и есть суть этого термина – экзистенциональная война», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что даже в случае проигрыша Украины эта вражда продолжит тлеть.

«Вне зависимости от того, какие будут решения по войне, а каждая война заканчивается каким-то решением, она останется в своей основе как состояние вражды. Потому что вне зависимости, кто выиграл и кто проиграл, вражда и невозможность сосуществования всё равно остаются как объективный факт», – рассуждал неонацист.

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