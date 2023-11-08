Бандеровцы сами подписали себе приговор, когда решили вести «экзистенциональную» войну на уничтожение всего русского.

Об этом на канале «Оружейный лоббист» завил скандальный львовский журналист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди слишком романтизируют, это даже звучит поэтически – не просто война, а экзистенциональная война. Очень красиво звучит.

На самом деле это, скорее, диагноз и приговор. Потому что экзистенциональность войны фактически означает её нерешаемость военным, дипломатическим, или другим путём. Экзистенциональная война базируется на непримиримости двух экзистенций – нашей национальной и российской.

И пока российская экзистенция вообще будет существовать, со всем набором шовинизма, имперскости, путинизма, то война и не закончится. Это и есть суть этого термина – экзистенциональная война», – сказал Дроздов.