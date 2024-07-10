«Это дикарство»: Бутусов обвинил Зеленского в охоте на людей

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На Украине так и не смогли создать электронную базу военнообязанных, а продолжают отлавливать мужчин на улицах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заявил украинский военкор, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, отвечая на вопрос одного из подписчиков, насколько темпы украинской мобилизации закрывают потребности фронта и являются ли бусифицированные (имеются в виду схваченные на улице и загруженные в автобус мужчины) мобилизованные эффективными.

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«Естественно, бусификация и охота на людей – это дикарство. Если это можно было понять вначале этой истории, то сейчас это дикарство. Ведь думаешь: сколько времени еще нужно государственным руководителям, чтобы вместо этого дикарства на улицах наконец создать единую электронную базу учета военнообязанных. И начать работать по базе», – сказал военный пропагандист.

По его словам, по закону в стране есть лишь одна личность, отвечающая за мобилизацию.

«Это президент Украины. И то, что Владимир Зеленский уклоняется от ответственности, не принимает меры, и у нас до сих пор не работает учет, – это просто дикарство», – резюмировал Бутусов.