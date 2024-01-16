«Это диктаторский закон, будете бежать в Ростов!» – Разумков об оцифровке украинских военнообязанных

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Верховная рада в целом приняла законопроект об электронном реестре военнообязанных.

Однако многие депутаты, напуганные взломом «Киевстара», боятся утечки данных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект подавался так, что с введением данного реестра отпадет необходимость в рейдах ТЦК по спортзалам и ресторанам, исчезнет проблема повторных повесток, быстрее удастся идентифицировать украинцев, не состоящих на воинском учете.

Данный законопроект также позволит хранить информацию в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Украинские власти смогут переместить средства ПВО, которые сейчас защищают дата-центры, на более важные участки. А также утверждается, что ускорится и расширится доступ ВСУ к разведданным союзников.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось горячими дискуссиями и провалами многих поправок.

«Если мы хотим убрать с улиц тот беспорядок, который там есть, когда повестки раздают, когда наших будущих военнообязанных забирают в автобусы, давайте мы все же этот вопрос оцифруем, сделаем соответствующую смарт-мобилизацию», – хвалил законопроект зампред комитета цифровой трансформации Александр Федиенко.

Однако многие из депутатов настаивали на том, что таким образом информация может попасть противнику, но ярче всех был экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

«Десять лет назад в этом зале, 16 января, принимались диктаторские законы, законы Януковича, которые нарушали Конституцию и забирали права у наших сограждан. Сегодня законопроект 10062 очень приближён к нему. Нельзя прикрываться войной, нельзя прикрываться бестолковыми решениями по ТЦК, чтобы сейчас забирать права наших граждан, чтобы всех оцифровывать и потом эта информация, как через Киевстар, польётся в Россию. Вы не забывайте, что у нас большое количество людей сегодня находится на временно оккупированных территориях, украинцев, граждан Украины, информация о которых может попасть к врагу. Не принимайте решения, после которых вам придется ехать в Ростов, пожалуйста!», – предупредил Разумков.

Александр Федиенко яростно пресекал паникёрские настроения.

«Любая манипуляция относительно того, что информация о наших защитниках, их семьях и т.д. может быть вывезена за территорию страны в информационном пространстве, не соответствует действительности, это ложь, друзья мои. И не ведитесь на эту дешевую провокацию», – вещал комитетчик.

Тем не менее, за законопроект проголосовали 249 депутатов из 324 присутствующих в зале.