«Это дискриминация!» – в Раде со скандалом приняли закон о льготах для детей Донбасса и Крыма

03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла в первом чтении и в целом законопроект № 3734, который позволит студентам из ЛДНР и Крыма вступать в украинские вузы без прохождения внешнего независимого тестирования.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат от «Слуги народа» Сергей Бабак.

«Борьба за умы и сердца молодёжи, которая проживает на временно оккупированных территориях АР Крым и Севастополя, Донецкой и Луганской областей, максимальное поощрение их к переезду на подконтрольную украинской власти территорию, вступать в отечественные высшие, быть носителями украинских ценностей, является не менее важной, чем борьба на фронте.

В связи с пандемией коронавирусной болезни и закрытыми КПВВ, соединёнными с желанием оккупационной власти физически и духовно изолировать молодёжь от Украины, значительная часть выпускников в это году не сможет принять участие во внешнем независимом оценивании, и поступить в университеты», – сказал он, добавив, что предлагаемый законопроект избавит студентов из ЛДНР и Крыма сдавать ВНО при поступлении в украинские вузыв.

После короткого обсуждения спикер парламента Дмитрий Разумков предложил проголосовать за документ «за основу и в целом», чтобы принять его сразу, без доработки. Однако, несмотря на то, что все остальные партии согласились с таким предложением, депутаты от «Европейской солидарности» заблокировали это голосование. В зале разгорелся скандал.

«Если мы сейчас принимаем просто в первом чтении, то всё, мы не успеваем к вступительной кампании. Партия «Европейская солидарность», весь зал вас просит – дайте возможность детям с Донецка и Луганска поступать. Несколько тысяч детей записались на ВНО. Для того, чтобы приехать, они выбрали Украину, а не Ростов. Дайте детям из Донецка и Луганска выбрать Украину» – попросили депутаты соратников Петра Порошенко под крики «Ганьба».

В ответ на просьбу парламентарии от «ЕС» вышли к трибуне и начали спор с Дмитрием Разумковым, требуя от того минуту времени на выступление и угрожая заблокировать законопроект. Однако спикер парламента отговорился, что регламентом это не предусмотрено. В результате продолжительного спора сторонам удалось договориться, что дебоширы получат минуту выступления, а затем документ поставят на окончательное голосование.

Позицию «Европейской солидарности» объяснил экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский. По его словам, данный законопроект скрывает в себе опасность неравенства и дискриминации жителей Украины.

«Мы настаиваем именно на первом чтении, потому что закон, кроме того, что предоставляет прямую льготу, недостаточно совершенный. О неравенстве, которое мы вносим этим законом, вы все слышали неоднократно. О потенциальной опасности, которую несёт такое решение, мы все тоже слышали», – возмутился Забродский, потребовав доработки документа.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 310 парламентариев из 368 присутствующих, документ был принят в целом.

Данное решение крайне не понравилось киевским националистам. В частности, украинский националист, майданщик Андрей Смолий в своём Telegram-канале объяснил, почему этот закон является не только «дискриминационным», но и опасным для украинской государственности.

«Рада проголосовала за поступление лиц из ДНР / ЛНР и Крыма в вузы без ВНО. Голосовали «за»: Слуга народа, Голос, часть Батькивщины и часть ОПЗЖ.

То есть теперь Украина легализовала вступление без полноценных экзаменов для лиц из ДНР / ЛНР. Это могут быть (а большинство из них, скорее всего, и будет) с паспортами РФ или террористических республик.

Это прямая дискриминация среди граждан Украины, ведь одни будут сдавать ЗНО, в том числе дети погибших военнослужащих, а другие, с оккупированных территорий не будут.

Вместо того, чтобы продолжить практику вступления таких людей в отдельных ВУЗах, как это было в прошлые годы, Зеленский выходит на новый уровень дискриминации граждан.

Я уже молчу о национальной безопасности и обороне. Здесь открывается такой себе «ящик пандоры», ведь мы не знаем, кто эти люди, и с какими взглядами будут приезжать в города нашей страны после оккупации и информационного зомбирования со стороны Кремля» – написал праворадикал.