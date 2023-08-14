«Это диверсия»: Доллар 101. Что сделают с Набиуллиной?

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Доллар на Мосбирже сегодня стоил дороже 101 рубля, а евро – 110 рублей.

Экономисты прогнозируют неминуемую инфляцию.

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Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган оценивает ее в 1% к концу августа, что приведет к дестабилизации экономики России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К концу августа мы можем увидеть уже рост на 1% или более. Во-вторых, слабый рубль снижает привлекательность России для мигрантов. В-третьих, блокирующий рубль бьёт по долговому рынку. Кроме того, всё это может привести к валютизации сбережений», – заявил Коган в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политолог Илья Гращенков успокаивает: нового «98-го» ожидать не стоит.

«Инфляцию до 10% называют ползучей, от 10 до 50% — галопирующей, всё, что выше, — гиперинфляция. Дефолт – это другое, возможный отказ или невозможность исполнения обязательств, например как это было в 1998 году в России. Сейчас это вряд ли произойдет, скорее, наоборот, денег в стране сейчас много (в рублях), но вот возможность купить на них товары будет сужаться», – пишет Гращенков в своем тг-канале.

Его коллега Алексей Никулин не столь оптимистичен. Он считает, что падение рубля пробило психологический барьер, который заставлял спекулянтов действовать осторожнее.

«Памятуя, что Центробанк ранее в таких ситуациях регулярно проводил масштабные валютные интервенции на рынке, наказывая зарвавшихся игроков рублем. Поскольку ничего не произошло, то давление на национальную валюту может усилиться», – пишет Никулин.

«Ну, хорошо, будете доить простого работягу, это понятно. Но вот зачем продолжать выводить капиталы из страны на Запад, с которым мы ведем СВО? Напомню, что за пять кварталов из России вывели почти 160 млрд долларов. За всю историю России более сильный отток капитала происходил лишь раз – в конце 2008 года. Тогда по сумме за 5 кварталов он составил 195,5 млрд долларов. Этот процесс есть ни что иное, если говорить в понятных терминах, как уплата дани Западу», – пишет публицист Юрий Баранчик.

Зато глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков излучает беззаботность и утверждает, что абсолютному большинству россиян «все равно» на резкое падение курса рубля.

«Я депутат от Чувашии. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям. Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда», – сказал Аксаков.

«Спорить не стану, но и причину для вот прям таких уж улыбок не вижу. Хотя бы потому, что очень многое, что нужно фронту (коптеры, fpv-дроны, теплаки, частично аптечки и т.д.) закупается за рубежом и, к сожалению, привязано к курсу… Уже ощутил это по новым закупкам в рамках нашего сбора…», – возражает ему телеведущий Артем Шейнин.

Благодушия Аксакова не разделил и помощник президента РФ Максим Орешкин. Он считает, что слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики, и Россия заинтересована в сильном рубле. Орешкин обвинил Центробанк в мягкой денежно-кредитной политике, которая привела к падению курса.

«Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней», – написал Орешкин в авторской колонке для РИА «Новости».

Профессор Высшей школы экономики Игорь Липсиц считает, что этими словами помощник президента послал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной «черную метку».

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов направил ей письмо с просьбой дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля.

«Доллар больше 100. Все дорожает. И гуманитарная помощь для мобилизованных тоже. Я, конечно, спросил Эльвиру Сахипзадовну почему так получается. Но все и так понятно. С одной стороны, это сознательная позиция для сбора на инвестпрограммы экспортёров за счёт населения и реального производства. С другой стороны – элитарии могут поспекулировать и повыводить деньги из страны туда, где им больше хочется жить. Высшее общество в шоколаде», – пишет Кузнецов.

«Уже сейчас ожидается резкий рост цен на импортные товары, которые продолжают занимать в потребительской корзине россиян порядка 40%. Будет правильнее вернуться, как минимум, к курсу 2021 года в коридоре около 75 руб. Для промышленности также выгоден этот курс, и ниже — в районе 50 руб», – заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Экономист Михаил Хазин уверен, что Центробанк действует в интересах Запада.

«Да, вне всякого сомнения они получили команду с Запада девальвировать рубль. Безусловно, целью был подрыв оборонной промышленности, разрушение предприятий. Я знаю, что многие банкротные команды получили указание уничтожать оборонные предприятия немедленно. Вражеские действия, безусловно присутствуют», – заявил Хазин в эфире «Говорит Москва» и порекомендовал директорам заводов ОПК жаловаться в правительство.

Журналист Сергей Мардан напоминает о судьбе наркома финансов СССР Власа Чубаря, расстрелянного в 1938 году.

«Совершенно не факт, что для устранения последствий девальвации будет достаточно просто взбодрить Набиуллину и напомнить ей о судьбе реабилитированного в 1955 году Чубаря», – предрекает Мардан.

«Где нарком финансов Зверев (преемник Чубаря – ред) и где Набиуллина? Но последствия обвальной девальвации несут прямую угрозу внутренней стабильности, что накануне президентских выборов смахивает на диверсию», – ответил ему экономист Михаил Делягин.

Политолог Сергей Марков уверен, что правительство выровняет курс рубля.

«В ближайшее время главам ЦБ и Минфина дадут по шапке, и курс уйдет ниже 100. Среди факторов ослабляющих рубль, есть и временные факторы, и психологические. Поэтому, мой прогноз, – рубль будет меньше 100», – пишет он.