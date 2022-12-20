«Это днище»: из Зе-фракции побежала зампредседателя

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Парламентская фракция правящей на Украине партии «Слуга народа» влипла в очередной политический скандал.

Так, о выходе из партии в своем блоге заявила замглавы фракции Галина Янченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для демарша стал скандальный визит председателя партии Елены Шуляк в госпиталь к киевскому юристу Олегу Симорозу, который потерял две ноги на фронте.

В госпитале межу Шуляк и Симорозом произошла разборка из-за принятого Радой с перевесом в три голоса закона 5655, который, по словам ВСУшника, «действует в интересах строительной мафии.

«Я обратил ее внимание на несколько показательных моментов: как этот преступный законопроект нивелирует мою борьбу за сохранение берегов Днепра, как она протолкнула его на комитете и в сессионном зале голосами ОПЗЖ и как она проигнорировала замечания НАПК», – написал Симороз в соцсети.

В ответ Шуляк намекнула, что тот получил деньги за выступление против документа.

«На воре шапка горит» – так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того как мое сообщение о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях», – добавил Симороз.

После этого Янченко разродилась пафосным постом.

«Все имеет предел. Поступок Елены Шуляк по отношению к раненому бойцу – это днище. Прийти к защитнику в госпиталь не чтобы навестить, не чтобы поддержать, а чтобы выяснить отношения относительно ее коррупционного законопроекта №5565, – это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны… Находиться в одной партии с Шуляк – это толеровать такое отвратительное поведение», – считает Янченко.

Стоит обратить внимание, что Янченко поступила достаточно хитро – чтобы сохранить хлебное депутатское место, написала лишь заявление о выходе из партии, но не фракции

В противном случае по действующему законодательству она бы лишилась депутатского мандата, поскольку избралась не по мажоритарному округу, а попала в парламент по партийному списку.