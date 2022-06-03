«Это дно. Он же мову не знает»: Нацики недовольны украинским гражданством Невзорову

03.06.2022  11:50 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Украины предоставил гражданство беглому российскому либералу, признанному иноагентом Александру Невзорову и его жене Лидии.

Об этом в своем блоге сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины предоставил гражданство беглому российскому либералу, признанному иноагентом Александру Невзорову и его жене...

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По словам Геращенко, такое решение было принято «за выдающиеся заслуги» Невзорова перед Украиной.

«Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной. Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность.

За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценки реальной ситуации. 23 марта против Александра Невзорова Следственный комитет РФ возбудил дело за дискредитацию Вооружённых сил РФ. За то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе», – написал Геращенко.

Решение президента не разделили украинские националисты, которые считают, что Невзорову сперва нужно было бы пожить на Украине и выучить «мову».

«Зеленский «за заслуги перед нашей страной» предоставил гражданство «хорошему русскому» Невзорову. То есть, пока в других странах, чтобы получить гражданство, нужно жить 5-10 лет, учить язык, сдавать тесты. Здесь бах, и есть гражданство… Дно», – написал в своем блоге киевский юрист Андрей Смолий, обслуживающий интересы тягнибоковцев.

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