«Это дно. Он же мову не знает»: Нацики недовольны украинским гражданством Невзорову
Президент Украины предоставил гражданство беглому российскому либералу, признанному иноагентом Александру Невзорову и его жене Лидии.
Об этом в своем блоге сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Геращенко, такое решение было принято «за выдающиеся заслуги» Невзорова перед Украиной.
«Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной. Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность.
За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценки реальной ситуации. 23 марта против Александра Невзорова Следственный комитет РФ возбудил дело за дискредитацию Вооружённых сил РФ. За то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе», – написал Геращенко.
Решение президента не разделили украинские националисты, которые считают, что Невзорову сперва нужно было бы пожить на Украине и выучить «мову».
«Зеленский «за заслуги перед нашей страной» предоставил гражданство «хорошему русскому» Невзорову. То есть, пока в других странах, чтобы получить гражданство, нужно жить 5-10 лет, учить язык, сдавать тесты. Здесь бах, и есть гражданство… Дно», – написал в своем блоге киевский юрист Андрей Смолий, обслуживающий интересы тягнибоковцев.
Спасибо!
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