«Это дно. Он же мову не знает»: Нацики недовольны украинским гражданством Невзорову

Президент Украины предоставил гражданство беглому российскому либералу, признанному иноагентом Александру Невзорову и его жене Лидии.

Об этом в своем блоге сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Геращенко, такое решение было принято «за выдающиеся заслуги» Невзорова перед Украиной.

«Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной. Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность.

За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценки реальной ситуации. 23 марта против Александра Невзорова Следственный комитет РФ возбудил дело за дискредитацию Вооружённых сил РФ. За то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе», – написал Геращенко.