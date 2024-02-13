Это другое: Байден проигнорировал вопросы о судьбе гражданских в результате ударов Израиля

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Президент США Джо Байден проигнорировал вопросы журналистов о том, прислушиваются ли к его мнению власти Израиля, проводя операцию в Секторе Газа и как поступать с гражданским населением.

Эти вопросы, как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», ему задали представители СМИ во время встречи американского лидера с королем Иордании Абдаллой II.

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«Господин президент, вы беспокоитесь о гражданских лицах в Рафе», «Куда должны направиться гражданские лица в Рафе?», – спросили Байдена журналисты.

В ответ он лишь улыбнулся и молча направился в Белый дом после встречи иорданского короля на пороге.



Напомним, в результате неизбирательных ударов Израиля по Сектору Газа массово гибнет гражданское население. США делают вид, что не замечают этого, при том, что сами обвиняют Россию в гибели гражданских во время спецоперации на Украине.

Примечательно, что в большинстве случаев украинское население и гражданские объекты страдают от осколков или ракет, выпущенных средствами ПВО ВСУ, а не от высокоточного оружия ВС РФ.