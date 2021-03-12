Это другое: Белоруссию не пускают на Евровидение из-за «политической песни»

12.03.2021, Минск, Артем Агафонов

До «Евровидения -2021» еще два с лишним месяца, а разговоров вокруг него уже перебор. Причем, пока в России обсуждают неизвестно откуда взявшуюся гиперполиткорректную таджичку Манижу с ее песней про сильную и независимую русскую женщину, в Белоруссии своя история – не менее интересная.

Европейский вещательный союз отказался допускать песню группы «Галасы ЗМеста» (на русский ее название можно перевести не как «Голоса с места», а как «Голоса со смыслом») «Я научу тебя» к участию в конкурсе.

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Самое забавное в этом – формулировка отказа. Песня, якобы, «ставит под вопрос неполитический характер конкурса». Вообще-то, после того, как на сцене «Евровидения» спели «Разом нас богато», «Лаша Тумбай» и «1944» – вопросов по поводу политизированности конкурса больше не осталось. Разумеется, многие уже успели по этому поводу позубоскалить.

Но решение EBU имеет свою предысторию, и тут хороши обе стороны. Началось все еще в прошлом году, когда белорусский отбор на «Евровидение – 2020» выиграла группа «VAL». По причине ковида конкурс тогда не состоялся, и в Роттердам в этом году должна была ехать именно эта группа. Но не сложилось. Наступило 9 августа, выборы, протесты, раскол общества… В общем, группа и Белтелерадиокомпания оказались по разные стороны баррикад и «VAL» отлучили от «Евровидения» с формулировкой «в связи с потерей совести».

Разумеется, это отлучение не осталось незамеченным белорусской оппозицией, и она начала целую международную кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из числа участников ЕВС и, соответственно, ее отстранению от «Евровидения». Подписи собирали даже в Европарламенте.

Однако, несмотря на серьезное давление, ЕВС поддержал белорусское телевидение, причем тоже мотивировав свою позицию соображениями аполитичности. «Песенный конкурс Евровидение – это музыкальное соревнование без политической повестки. Мы последовательно и решительно отвергаем попытки использовать это культурное мероприятие в политических целях», — говорилось в ответе союза Белорусскому фонду культурной солидарности.

И вот, отбор на «Евровидение -2021» Белтелерадиокомпания провела в глубокой тайне. Не было ни гала-концерта, ни трансляции, даже участники отбора и члены жюри публике остались неизвестны. Да и был ли сам отбор? Так или иначе, белорусская сторона определенно решила действительно «использовать культурное мероприятие в политических целях». Представленная композиция оказалась ничем иным, как политической агиткой.

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Группа «Галасы ЗМеста» получила известность осенью прошлого года благодаря именно политическим текстам, в которых клеймила оппонентов Лукашенко. Себя группа называет сатирической и состоит из бывших КВНщиков из Барановичей. Собственно, выглядит и звучит она тоже на уровне провинциального КВН. Я, конечно, не музыкальный критик, но большинство отзывов примерно такие – скучно.

Что касается текста с рефреном «Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому», то некоторые восприняли его, как жесткий стеб над леволиберальным «Дивным новым миром», который нам готовят глобалисты.

Если в него вникнуть, то создается впечатление, что так оно и есть. Но трактовать текст можно по-разному, а, учитывая политическую ситуацию в стране и бэкграунд группы, большинство особо вникать не стало и посчитало песню издевательством над оппозиционерами. Возможно, будь политическая ситуация другой, песня воспринималась бы иначе.

Был ли ЕВС вправе снимать с конкурса белорусскую песню? Юридически – был. И прецедент подобного решения уже имел место – в 2009 году тоже «за политику» сняли грузинскую композицию «We Don’t Wanna Put In».

Но репутация «Евровидения» с его страстью к ЛГБТ, феминизму и т.п. (тоже, между прочим, политика) такова, что разбавить его белорусским антилиберальным трэшачком было бы и неплохо. В конце концов, у кипрской исполнительницы с откровенным сатанизмом в тексте песни проблем с участием не возникло.

Точка в конфликте не поставлена. Белтелерадиокомпания ведет переговоры с ЕВС, но шансов на поездку в Роттердам у барановичских КВНщиков немного. Чтобы подогнать песню под евротребования, ее текст пришлось бы менять полностью, да и выглядела бы подобная капитуляция не очень.

Так что сценария два – или замена песни на что-нибудь более нейтральное и соответствующее формату конкурса, или очередной скандал с отказом и проклятиями в адрес европейцев. Учитывая белорусские тенденции, склоняюсь ко второму варианту.