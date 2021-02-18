«Это другое»: Как США и ЕС открыто вмешиваются в дела Молдовы

18.02.2021, Кишинев, Александра Морозова

США и Евросоюз взялись разрешить конституционный кризис в Молдове. Послы Дерек Хоган и Петер Михалко начали активно высказываться по проблеме и приступили к переговорам с участниками политического процесса. По очевидному совпадению риторика западных дипломатов совпадает с интересами их любимицы – президента Майи Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политический и конституционный кризис в Молдове, казалось бы, зашел в тупик. Уже второй месяц страна живет без полномочного правительства – после того как предыдущий премьер Ион Кику подал в отставку под давлением протестующих фермеров на тракторах.

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Президент Майя Санду предложила на прошлой неделе парламенту одобрить заранее провальную кандидатуру в премьер-министры своей соратницы Натальи Гаврилицэ. Предложение не без умысла – и Санду, и Гаврилицэ желают скорейшего наступления досрочных парламентских выборов. Расчет – на то, что пропрезидентская партия PAS может получить самостоятельное большинство и самостоятельно сформировать новый кабинет без оглядки на союзников и оппонентов в законодательном органе.

Поэтому выдвижение Гаврилицэ в парламенте проходило в максимально оскорбительной форме, чтобы разозлить депутатов, а не получить их поддержку. Результат был соответствующий – ноль голосов. Санду повторно выдвинула Гаврилицэ парламенту, так как после второго провала голосования президент имеет право распустить парламент.

Парламентское большинство в лице Партии социалистов и партии Шор на словах тоже выступает за роспуск парламента, но на деле всеми силами стараются его оттянуть. В результате досрочных выборов фракция ПСРМ может сократиться вдвое, а партия Шор и вовсе вылететь из парламента. Лидер партии Илан Шор, признанный судом виновным в соучастии в краже миллиарда из трех крупнейших молдавских банков, сколотил союз с экс-президентом Игорем Додоном, чтобы не допустить досрочных выборов. Вместе их фракции предложили Майе Санду выдвинуть кандидатов в премьер-министры экс-министра финансов Марьяну Дурлештяну. Депутаты ПСРМ и Илана Шора готовы обеспечить ей большинство в виде 54 голосов.

Однако Санду отказалась идти на поводу у «коррупционеров, воров и олигархов», как она назвала лидеров парламентского большинства. И её сторонники, и социалисты обратились за разъяснением ситуации в Конституционный суд. Заседание, которое рассмотрит по существу право президента повторно выдвинуть Наталью Гаврилицэ или обяжет Санду выдвинуть Дурлештяну пройдет 23 февраля. А до тех пор КС запретил парламенту собираться.

Но этот запрет не помешал Андрею Нэстасе, председателю Платформы DA и союзнику Майи Санду по парламентским фракциям, предложить ей свою кандидатуру на пост премьер-министра. Нэстасе считает, что Санду оговорила его в глазах западных кураторов и пытается играть в свою игру. Он полагает, что президент может оказаться в ситуации, когда, чтобы не выдвигать Дурлештяну, она выдвинет кандидатуру Нэстасе. В этом случае ей придется вступить с ним в переговоры о компромиссном составе правительства, а сам Андрей Нэстасе таким путем вернется в большую политику.

По всей видимости, его планам не суждено сбыться, потому что в игру вступили послы США и Евросоюза.

«Вежливые» переговоры

Накануне посол США в Республике Молдова Дерек Хоган провел встречу с Андреем Нэстасе. Посольство ничего не сообщило об этой встрече, а о содержании её передает лишь публикация самого Нэстасе в соцсетях. По его словам, они обсудили сложную политическую ситуацию в Молдове.

Нэстасе подтвердил, что Платформа DA выдвигает его в качестве нового премьер-министра. Политик утверждает, что тоже предпочитает досрочные парламентские выборы, которые откладываются из-за действий мажоритарных партий, целью которых является хаос и удержание политической блокады.

Глава Платформы заверил посла, что стране сейчас необходимо антикризисное, проевропейское правительство, способное решать насущные проблемы людей и готовить проведение парламентских выборов в условиях максимальной законности, свободы и справедливости.

Решение выдвинуть себя на должность премьер-министра Нэстасе объясняет необходимостью не допустить правительства от альянса в парламенте Додона и Шора, что, по его мнению, поможет избежать хаоса.

Посол Хоган, в свою очередь, отметил, что решение нынешней политической ситуации должно происходить в строгом соответствии с Конституцией Республики Молдова и в высших интересах граждан. Он подчеркнул, что решение нынешнего кризиса заключается в диалоге между политиками.

Примечательно, что спустя несколько часов Нэстасе отредактировал публикацию о встрече с американским послом и убрал оттуда всё, что касалось мнения или слов самого дипломата. Редактура публикации как нельзя лучше подчеркивает разницу во мнениях между самим Нэстасе и Хоганом. Нетрудно заключить, что за мягкими увещеваниями следовать в русле Конституции и неких «высших интересов граждан» скрывалось вполне внятное предупреждение Андрею Нэстасе прекратить заниматься самодеятельностью и вставлять палки в колеса Майе Санду.

Опыт подобных «вежливых» переговоров в Молдове у посла Хогана уже есть. Именно после его встречи с управлявшим страной всесильным олигархом Владом Плахотнюком последний взял, да и сбежал из страны, бросив почти всё.

Европейская диктатура

Уже на следующий день посол ЕС в Кишиневе Петер Михалко прокомментировал выдвижение кабинета Дурлештяну. Что характерно, в тех же самых выражениях, что это сделала несколькими днями ранее Майя Санду.

«Вызывает беспокойство, когда люди, причастные к банковскому мошенничеству, участвуют в переговорах или процессе принятия решений о формировании правительства. Мы видели, что все политические деятели высказались за досрочные выборы как наиболее подходящее решение для решения сложившейся ситуации, когда надежный парламент сможет поддержать действующее правительство, которое будет продвигать программу необходимых реформ и изменений», – отметил дипломат в эфире одной из телепередач.

Михалко также заметил, что законы, принятые ПСРМ, партией «Шор» и несколькими независимыми депутатами в конце прошлого года, являются «спорными и во многом отбросили страну назад, в том числе с точки зрения реформ и обязательств, взятых Молдовой перед международными партнерами».

Таким образом, западные послы продемонстрировали всей молдавской общественности в каком направлении, на их взгляд, находится единственный правильный способ разрешения нынешнего кризиса. Никто уже не удивляется, что это направление полностью соответствует заявлениям, ранее озвученным президентом Майей Санду.