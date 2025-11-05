«Это другое»: США без стеснений описывают сценарии захвата крупнейших месторождений нефти в Венесуэле

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Администрация Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов военной операции против Венесуэлы, каждый из которых ставит целью свержение действующего президента.

Об этом, ссылаясь на правительственные источники, сообщает американская газета The New York Times.

Отмечается, что Трамп намерен принять окончательное прибытие после того, как в Карибское море прибудет крупнейший авианосец «Джеральд Р. Форд».

«Трамп заявил, что правление президента Венесуэлы близится к завершению. Если Трамп решит приказать начать действовать внутри Венесуэлы, это будет представлять значительный военный, правовой и политический риск. Если Трамп пойдет этим путем, нет гарантии, что он добьется успеха или сможет гарантировать возникновение нового правительства, дружественного к Соединенным Штатам. Помощники говорят, что гораздо больше планирования ушло на удары по правительству Мадуро, чем на то, что понадобится для управления Венесуэлой, если операция удастся», – говорится в статье.

При этом чиновники нацбезопаснсти признают, что действия по внутренней дестабилизации Венесуэлы эффекта иметь не будут, а потому Вашингтон делает ставку на военный сценарий.

Утверждается, что рассматривается три варианта, первый их которых – авиаудары по военным объектам, чтобы заставить Мадуро бежать или, перемещаясь по стране, сделать себя более уязвимым к захвату. Впрочем, звучат опасения, что это может лишь сплотить население вокруг лидера.

Второй вариант – отправка спецназа для убийства или захвата президента. По этому сценарию администрация Трампа будет пытаться обойти запреты на убийство иностранных лидеров, утверждая, что Мадуро является главой нарко-террористической банды.

«Третий вариант предусматривает гораздо более сложный план отправки американских контртеррористических сил для захвата контроля над аэродромами и, по крайней мере, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы. Последние два варианта несут гораздо большие риски для американских коммандос на земле», – указывает издание.

При этом реальная причина нападения – это огромные запасы нефти в Венесуэле.