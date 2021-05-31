Это другое. «Заминированный» над Берлином самолет не считается терроризмом

31.05.2021, Москва, Елена Острякова

Ещё один европейский рейс ирландской авиакомпании Ryanair был прерван из-за ложного сообщения о минировании. Самолёт, следовавший из Дублина в Краков, экстренно приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург.

Об этом сообщает «Франс-Пресс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что экипаж сам запросил разрешение на посадку. На борту находились 160 человек. Лайнер встречали экстренные службы и подразделения правоохранительных органов. К самолёту были стянуты пожарные расчёты и машины полиции. Багаж выгрузили на лётное поле, где вещи проверили кинологи с собаками.

В полиции сообщают, что никакой угрозы для жизни людей обнаружить не удалось. После всех проверок уже на другом самолёте их отправили в Краков.

В Белоруссии, где абсолютно аналогичная ситуация произошла неделю назад с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, возмущены двойными стандартами Запада. Из-за того, что среди пассажиров были обнаружены и задержаны два автора экстремистских телеграмм-каналов Роман Протасевич и Софья Сапега, на официальный Минск обрушились обвинения в «пиратстве» и «терроризма». Белоруссии объявлен авиабойкот.

«Ситуация с компанией Ryanair, конечно, четко демонстрирует двойные стандарты. Когда Беларусь действовала в полном соответствии с международным правом и протоколами, обеспечивала безопасность пассажиров и безопасность борта, к ней были предъявлена целая волна негатива в информационной среде, вплоть до призыва к санкциям и заявлений высших должностных лиц Евросоюза и других стран мира. Ситуация в Берлине такая же самая, как в Минске. Однако никаких санкций не последовало. Никаких ярких заявлений не было», – заявил телеканалу ОНТ белорусский политолог Алексей Авдонин.

«Рейс компании Ryanair снова посадили в столице по причине угрозы минирования. Стоило бы, конечно, ожидать новую волну информационного шума вокруг этого события, если бы не одно маленькое “НО”: столицей оказался Берлин. Нужно срочно закрывать небо над Германией. Нельзя допустить разгул произвола, это ведь нарушает все виданные и невиданные правила безопасности. Срочно необходимо созвать совещание ООН, СНГ, ДТП, ФСБ… (дальше для важности самостоятельно перечислить любые аббревиатуры из 3 букв). Да и всех литовских содержанок поднять по тревоге, раздать плакаты и на пикеты. Клоуны», – написал в своем телеграм-канале белорусский политический активист Андрей Сыч.

Позицию Евросоюза поспешил объяснить либеральный российский политолог станислав Белковский.

«Теперь белорусские спецслужбы посадили в Берлине самолёт Ryanair Дублин-Краков. Так они пытаются доказать, что сообщение о минировании рейса Афины – Вильнюс (23 мая 2021) действительно было, и они его не сочинили сами. Вопрос (обсуждался во “Времени Белковского” 29 мая 2021): каких ещё выходок этих спецслужб Европе надо ожидать в ближайшее время?», – написал Белковский.