«Это единственный вариант»: В Киеве начали готовить население к разделу Украины

Анатолий Лапин.  
27.11.2023 12:59
  (Мск) , Киев
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Единственным вариантом прекращения войны на Украине станет подписание соглашения о прекращении огня, но не политиками, а военными или спецпредставителями. По сути, это будет означать корейский сценарий.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Владимир Фесенко, ранее обслуживавший и Владимира Зеленского, и Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственным вариантом прекращения войны на Украине станет подписание соглашения о прекращении огня, но не...

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«Если говорить о будущем соглашении, мой прогноз – возможно только соглашение о прекращении огня.

Теоретически это возможно будет в следующем году, но, судя по нынешней ситуации, по действиям Путина, и такие оценки доминируют в Штатах, да и в Европе тоже, – война может затянуться до завершения президентских выборов в США. Соответственно, какое-либо соглашение о прекращении огня может появиться не раньше 1 квартала 2025 года…

Только соглашение о прекращении огня, и подписывать его будут, с очень высокой вероятностью, не президенты, может быть, уполномоченные лица – такие, как Арахамия, на них будет возложена ответственность в прямом и переносном смысле.

Но я склоняюсь к другой версии – идеальный политтехнологический вариант для обеих стран. Соглашение о прекращении огня могут подписать военные», – заявил Фесенко.

Отметим, что риторика Фесенко явно изменилась после провала разрекламированного властями Украины летнего контрнаступления, в ходе которого ранее в Киеве рассчитывали выйти к Крыму и Азовскому морю.

Раздел Украины по корейскому сценарию не решает объявленной в начале СВО Владимиром Путиным задачи по демилитаризации и денацификации, поскольку оставшаяся под контролем НАТО часть украинской территории будет продолжать оставаться источником опасности для РФ.

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